Vyznamenání. Hložek je ve výběru největších talentů světového fotbalu

Skauti předních evropských klubů ho již dlouho sledují.

„Troufám si říct, že tu roste hráč světové úrovně," připomíná server goal.com při vyhlášení výsledků slova zkušeného agenta Pavla Pasky, která na adresu svého klienta Adama Hložka pronesl již v roce 2018.

🌟 WONDERKID | Adam Hložek ve výběru největších talentů světového fotbalu současnosti podle serveru https://t.co/dShHmOeGej!



Gratulace, Hlóžó! 🔝



👀 Podívejte se na kompletní prestižní seznam NXGN 2021! #acsparta #NXGN



➡️ https://t.co/fyJiLycAwO pic.twitter.com/mrdBov7gSH — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) March 23, 2021

Jak se ve vizitce mladého talentu poukazuje, Hložek již ve věku 16 let odmítl nabídky od Arsenalu či Bayernu Mnichov. Raději zůstal v mládežnických týmech Sparty Praha, což mu umožnilo vzkvétat na vyšší úroveň a rychle se posunout mezi dospělé.

Cena v rukou Adama Hložka...

Navzdory svému mládí se již dávno stal klíčovým hráčem áčka a v 18 letech již je právoplatným členem dospělé české reprezentace. Hložkovu kariéru loni v říjnu zastavila únavová zlomenina. Server nicméně dodává, že na léto je stále předpovídán přesun do některé z největších evropských lig.

Sparta se svého klenotu nevzdává. „Průběžně připravujeme nové kontrakty pro hráče, u kterých sledujeme progres. Dalším krokem v této strategii bude ambice prodloužit smlouvu s Adamem Hložkem. Jednání o prodloužení smlouvy už jsme zahájili," zdůraznil sportovní ředitel Tomáš Rosický zrovna v pondělí, když klub oznámil prodloužení kontraktů s pěti talentovanými mladíky.

Po pauze ho čeká velká porce

Hložek zatím po zranění nastoupil do tří utkání. Trenér Pavel Vrba ho chtěl nasazovat postupnými kroky. Vzhledem ke složitému průběhu ovšem pohárový zápas s Baníkem (1:0) i ligový v Českých Budějovicích (0:0) odehrál celé, což v plánu nebylo.

Pod Vrbou začal na kraji zálohy, pak se ale posunul do útoku. „Ještě na tom nejsem fyzicky dobře a bude to nějakou chvíli trvat. Na hrotu se cítím lépe, je tam více soubojů, což mi vyhovuje," líčí Hložek.

Stále musí dohánět fyzické i herní manko. Proto nebyl nominován ani do národního týmu, ani na EURO do 21 let. Trenéři mu dali čas, aby se postupně mohl vrátit do formy.

Po reprezentační pauze ho každopádně v nabitém programu Sparty čeká velká porce. Juliš musel na operaci, Kozák utrpěl na jihu Čech zlomeninu, na marodce jsou také Karlsson a Minčev. Do útoku zbývá tedy už jen Hložek a s ním další mladík Ondřej Novotný, který zatím odehrál v lize jen šest minut.