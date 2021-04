Evropské poháry? Našlápnuto máme, ale duben bude velkou zkouškou, míní útočník Slovácka Jurečka

Opavě pomohl útočník Václav Jurečka v roce 2018 do první ligy, loni v zimě se ale s mateřským klubem nerozešel v dobrém. Odmítl prodloužit kontrakt a vedení jej poslalo do rezervního týmu, kde půl roku čekal na odchod. Každý návrat „domů" je proto pro 26letého fotbalistu Slovácka speciální. V Opavě se jako host představil podruhé, poprvé ale slavil vítězství. „Mám tady byt asi pět minut od stadionu. Moc jsme se do Opavy těšil," vykládal po výhře 2:1.

Po loňské remíze jste poprvé Opavu na jejím hřišti porazil. Jak to prožíváte?

Ty emoce tam samozřejmě jsou. Je tady skvělé hřiště, na to jsem se taky moc těšil. A protože jsme vyhráli, tak můžu být spokojený. Škoda jen, že jsem k tomu nepomohl gólem. Šance jsem na to měl.

V obou poločasech jste měl ke gólu blízko. Ve druhém jste trefil tyč. Co vám chybělo k přesnějšímu zakončení?

V první půli jsem trochu zazmatkoval trefil jsem prostředek branky. Chtělo to zachovat klidnou hlavu a trošku střelu posunut doprava, nebo doleva a gólman by to neměl. Měl jsem být klidnější. Ve druhém poločase mě Petr Reinberk fantasticky našel v náběhu za obranu a důležité bylo netrefit prvním dotykem gólmana. To se sice povedlo, pak jsem ale z těžkého úhlu trefil jen tyčku. Škoda pro mě, ale získané tři body jsou důležitější.

V této sezoně jste dal čtyři góly, tři jako střídající hráč. Nesedí vám roce žolíka více?

To je otázka. Dneska jsem měl šance vstřelit gól, ale nevyšlo to. Každý zápas je jiný a neberu to tak, že pozice střídajícího hráče je pro mě lepší.

V Opavě jste ještě dvacet minut před koncem prohrávali. Neobávali jste se, že na body nedosáhnete?

Ten zápas probíhal prakticky stejně, jako v minulém roce, kdy jsme tady remizovali 1:1. Tlačili jsme, ale gól dali domácí. Stejné to bylo i teď. Po tom gólu, co jsme dostali jsme si na to vzpomněli a o to více jsme chtěli vyhrát. Myslím, že nás ta výhra nakopne, mámě před sebou těžký měsíc, ve kterém nás čeká sem zápasů. Jsme spokojení a šťastní, že jsme ten zápas dokázali otočit. Ukázala se síla našeho týmu.

Čím to, že jste tolik šancí v prvním poločase zahodili?

Někdy jsou takové zápasy a musíte to prostě urvat. Byli jsme v prvním poločase v koncovce takoví bezzubí. Pro nás dobře, že jsme to zvládli.

Otřásl s vámi inkasovaný gól?

Určitě s týmem zatřese, když jste celý zápas na míči a z jednoho brejku dostanete gól. Je to vždy nepříjemné. Nám se ale podařilo během deset minut vyrovnat a pak jsme věděli, že už neprohrajeme.

Ještě nedávno byste takový zápas velmi těžko otáčeli. Co to ukázalo o týmu?

Že náš tým jde dopředu. Je to vidět nejen v zápasech, ale i na tréninku. Kvalita se zlepšila a jsme zase o krok dál než minulý rok. Je to dobře nastavené a jsme na dobré cestě uhrát nějaké dobré umístění.

Věříte, že si na podzim evropské poháry zahrajete?

Našlápnuto máme dobře, ale sedm zápasů v dubnu pro nás bude velkou zkouškou. I s ohledem na to, že jsme po covidu. Asi bych na nějaké závěry počkal až na konec měsíce, nebo na začátek května. Tento měsíc nám ukáže, na jaké cestě jsme a na co všechno budeme moct dosáhnout.

Jste po covidu, jsou na vás znát nějaké následky?

Sám na sobě cítím, že to není ještě na sto procent. Ten covid nás trochu rozebral zevnitř. Ale zvládli jsme dva těžké zápasy na Baníku a v Opavě, takže to půjde nahoru. V úterý hrajeme v Olomouci, uvidíme, jak to trenér postaví. Vrací se Navrátil, šanci mohou dostat jiní hráči.