Kdy jindy Slavii porazit, než teď? prozrazuje Karafiát naladění Liberce

Bude to mít Liberec lehčí? Slavia má v nohách těžký zápas s Arsenalem, který prohrála vysoko 0:4.

Nemyslím si, protože už po první půli byly naděje Slavie za stavu 0:3 velmi malé a nevydala se asi tolik, jako kdyby do poslední chvíle hrála o postup. Tím neříkám, že to úplně vzdala, ale šance byly fakt malý. Budou určitě unavení, zápasů mají dost, jenže se Slavií je to vždy těžký.

Jak ji vyřazení ovlivní? Trenér Trpišovský přiznal, že už měli prázdnou nádrž.

Asi jo, protože zápasů mají hodně. Ale kádr mají široký a dost kvalitní, aby se dokázali poprat jak na evropské scéně, tak i u nás v Česku. Furt si myslím, že momentálně jde o nejtěžší možný zápas v české lize.

Jak jste vůbec odvetu s Arsenalem jako její hráč prožíval?

Samozřejmě jsem držel palce, ale koukal jsem do půle a pak šel spát. Jsme teď trochu unavenější, malá nám dává zabrat... Kvality Arsenalu byly obrovský, což prokázal už v prvním zápase, kde si vytvořil šance, jen je neproměnili. Teď k tomu přidali kvalitu v zakončení. A viděli jsme, že i když jsou v Premier league devátí, kvalitu mají obrovskou.

Šel byste spát i za stavu 0:0?

To bych vydržel a kousnul se (směje se). Ale za tohoto stavu jsem ještě vydržel chvíli ve druhé půli a pak mě to zlomilo a usnul jsem...

Co bude v neděli na Slavii platit?

Musíme se s nimi vyrovnat běžecky, na což podle mě fyzicky a kondičně máme. A asi důraz, protože ve fotbalovosti se jim budeme vyrovnávat jen těžko, když jde o nejlepší tým v Česku. Takže bojovnost, hlavně nasazení a chtíč vyhrát.

Ondřej Karafiát ještě v dresu pražské Slavie

slavia.cz

Na podzim dával Liberci dva góly Sima, jehož jste v onom utkání střídal. Nastoupí-li, jak důležité bude ho uhlídat?

Myslím, že je úplně jedno, jestli Sima bude nebo nebude hrát. Dokážou ho nahradit někým jiným. Musíme si dát pozor na jakéhokoliv jejich hráče, nejen konkrétně na Simu. Ze začátku mu to tam obrovsky padalo, měl i trochu štěstí. Jde o kvalitního hráče, ale je fakt jedno, jestli budeme bránit Simu nebo Olayinku. Musíme si dát pozor na kohokoliv.

Slavia v lize neprohrála už 38 zápasů v řadě, říkáte si, že teď by to mohlo být snadnější než jindy?

Je fakt, že jsme se o tom v kabině bavili. Kdy jindy, když ne teď, po takto náročném programu? Má za sebou těžké utkání, jsou rozsekaní z Evropské ligy a asi i psychicky trošku dole, muselo toho být na ně strašně moc.

Ze slávistů hostující v Liberci můžete nastoupit nejspíše jako jediný. Tušíte proč právě vy?

Nevím. Jde o vztahy mezi Slavií a Libercem a do nich se nemíchám.

Ale předpokládám, že nastoupíte rád?

Určitě ano. Samozřejmě to může být plus i minus. To si můžeme říct po zápase. Ale tohle utkání, co se mojí situace týká, nemusí řešit vůbec nic. Trenéři už mohou být rozhodnutí tak, i onak. Uvidíme. Samozřejmě motivaci mám obrovskou. V Evropské lize předvedli neskutečnou jízdu, ale my se soustředíme jen na tento zápas.

Jak těžké je pro vás o jízdě Slavie mluvit ve třetí osobě, když jste se na ní na podzim trochu podílel?

Neberu to tak, že bych se na tom podílel. Byl jsem sice součástí týmu, ale moc jsem toho neodehrál. Mluví se mi o tom normálně Jsem sice jejich hráč, ale prostě jsem musel jít jinam. Šance nepřišla, neprosadil jsem se. Klukům jsem přál. Mě může mrzet jen to, že jsem toho neodehrál víc, konkurence však byla obrovská. Přišel jsem se do Liberce rozehrát a uvidíme, jak to bude příští sezonu.

Nějaké náznaky nemáte?

Zatím nic nevím.

V kontaktu jste stále s Ondřejem Kúdelou, s nímž se dobře znáte. Ještě před působením ve Slavii jste spolu hráli ve středu obrany ve Slovanu. Jak sledujete jeho kauzu?

Kúdyho znám dobře, je to hodný kluk. A myslím si, že je to trochu nespravedlivý. Jestli mám dát někomu pěstí, abych dostal jen tři zápasy, než abych někomu něco pošeptal... Přijde mi to divoký. Ale nevidím do toho, v kabině s nimi teď nejsem.

Jak to nese?

S Kúdym jsem byl v kontaktu spíš předtím, teď toho má asi hodně k řešení a úplně jiný starosti. Ale nějak šťastně to asi prožívat nebude, když přišel i o EURO...