Vydařený týden. Už ani matematicky nám nehrozí sestup, raduje se pardubický Toml

„Už ani matematicky nemůžeme sestoupit, což je bomba. Je super, že se nám to povedlo sedm kol před koncem sezony," raduje se obránce Martin Toml, který přispěl k vítězství Východočechů nad Zbrojovkou vedoucím gólem krátce před přestávkou. „Míč propadl po standardce až na zadní tyč, kde jsem to zavíral. Doklepl jsem ho do sítě," popsal svoji druhou ligovou trefu v kariéře.

Uznává, že Brňané měli aktivnější vstupy do obou poločasů. „Ale my jsme jejich počáteční tlak přečkali a počkali si na naše šance. Důležité bylo, že jsme po pauze záhy po brněnském vyrovnání skvěle vyřešili rychlý brejk. A závěr zápasu jsme si pak už pohlídali," libuje si Toml.

Pardubický trenér Jaroslav Novotný si tříbodového zisku s dalším moravským celkem nesmírně považuje. „Vždyť o záchranu usilující Zbrojovka se v poslední době nadechovala a chtěla v tom pokračovat i proti nám. Moc nám nevyšel začátek utkání, avšak po čtvrthodině jsme hru vyrovnali a zužitkovali standardní situaci. Po změně stran vsadilo Brno všechno na jednu kartu. My jsme to ovšem vzadu poctivě odmakali. A klíčové bylo, že jsme téměř okamžitě dokázali odpovědět na branku domácích. Hráči Zbrojovky pak znervózněli. Jsme moc rádi, že jsme střetnutí dotáhli do vítězného konce. Uspěli jsme díky fantastickému bojovnému výkonu," rozplývá se.

Rovněž on kvituje s povděkem, že odteď může jeho celek nastupovat ke zbývajícím ligovým duelům v naprostém klidu. „To nás ovšem nesmí uspokojit. Musíme dál tvrdě pracovat, abychom se pořád zlepšovali," má jasno Novotný. Toml s ním souhlasí. „V lize jsme nováčky, a tak je pro nás každý zápas svátek. Pokaždé chceme vyhrát. A nejinak tomu bude i nyní. Naším cílem je nasbírat co nejvíc bodů a skončit v tabulce co nejvýš," předsevzal si.