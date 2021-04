Kovaný slávista nahlodal Spartu. Cena? Věnuju ji manželce, říká hrdina Pardubic

Při chybné rozehrávce Nity jste rychle obral o míč Wiesnera a poté z velké dálky přeloboval rumunského brankáře. Jak jste viděl celou situaci?

Koukal jsem gólmanovi do očí, že to tam asi nahraje, takže jsem tam šel trochu na blind. Viděl jsem, že protihráč spadl a věděl, že mám dost času. Takže jsem se jenom potřeboval srovnat, abych to trefil rovně. Když jsem do míče kopnul, cítil jsem, že letí dobře.

Brzy poté jste mohl dokonce vyrovnat, vaši křížnou střelu z voleje ale tentokrát vyrazil Nita.

Bohužel jsem tomu nedal moc razanci, blbě jsem balon trefil a on ho vytáhl ven.

Druhého gólu jste se ale dočkali poté, co Cadu proměnil penaltu. Proč jste na penaltu nešel vy?

Šel jsem si původně balon vzít, ale Cadu za mnou přišel, že si věří a chtěl by ji kopat. V úterý je trénoval, takže jsem neměl důvod mu nevěřit. Proměnil ji úplně s přehledem.

První poločas se vám nepovedl, doháněli jste dvougólový deficit, podcenila Sparta druhou půli?

Nevím, ale nevstoupili do ní dobře. Chytili jsme se, nalilo nám to novou krev do žil. Byli jsme všude včas, začali jsme vyhrávat osobní souboje a mít převahu.

O přestávce byla v kabině velká bouřka?

Trenér zvýšil hlas, ale my si potřebovali s klukama ujasnit, jak se budeme posouvat a hrát, abychom eliminovali jejich rozehrávku. Posunuli jsme celý blok výš. Začali jsme napadat, byli jsme agresivní. Tím jsme získávali balony a územní převahu. Jak neměli čas na rozehrávku, měli problémy a my se dostávali do šancí. Troufnu si říct, že jsme to mohli úplně otočit. Ale remíza je asi spravedlivý, každej hrál jeden poločas.

Čím si vysvětlujete špatný první poločas z vaší strany?

Zalezli jsme až příliš, nevím, jestli kvůli respektu z nich... Nechali jim čas na rozehrávku a oni mají takovou kvalitu, že když na ni čas dostanou, blbě se to chytá. Hodně rotovali a blbě jsme to zachytávali. Hlavně jejich levou stranu. Byli jsme všude druzí. Do soubojů jsme se ani nedostávali, natož abychom je vyhrávali. Bylo to takové bojácné.

S Pardubicemi jste v roce 2006 kopal i divizi, prokousal se s nimi do ligy. Byl to váš životní zápas?

S ohledem k soupeři asi jo, v lize jsem takovej zápas ještě neodehrál. Jsem rád, že to bylo zrovna proti Spartě, já kovanej slávista... (úsměv)

Obdržel jste cenu pro nejlepšího hráče utkání. Kam ji umístíte?

Určitě bude na čestném místě. Manželka slaví v sobotu narozeniny, celý týden přemýšlím, jaký dárek bych jí dal. Obchody jsou zavřený, takže jí věnuju tuhle cenu. (úsměv)

V neděli hrajete ve Zlíně, hodně vám pomůže dnešní výkon z druhé půle?

Doufám... Když dáme do hry elán a zápal, můžeme hrát v této soutěži s každým.