Kaloč: Ani nevím, jak jsem slavil, byl jsem v obrovské euforii!

Začátek z vaší strany nevypadal úplně dobře. Sigma byla 25 minut prakticky pořád na balonu. Byl to váš záměr, začít tak opatrně?

To úplně ne. Chtěli jsme si na ně počkat ze středního bloku, ale oni sbírali odražené míče. Měli tam dva vysoké a silné hroty Chytila se Zifčákem a ti nám dělali trochu problémy. Postupem času jsme to však už zachytávali a do ničeho jsme je nepustili.

Co váš gól? Jak jste tu situaci viděl?

Kuzmanovič postupoval s míčem a já si všiml, že je tam volný prostor. Chtěl jsem dát gól, aby byl klid, takže jsem se rozběhl, prošlo to až ke mně a podařilo se.

Ostravský Filip Kaloč (vlevo) se raduje z gólu se spoluhráči z Baníku Jaroslavem Svozilem a Muhammedem Sannehem.

Vladimír Pryček, ČTK

Byla to vaše první ligová trefa, na kterou jste čekal dlouhých třicet zápasů. Vaše pocity jsou nepochybně příjemné...

Je to tak. Jak jsem slavil, si však ani nevybavuji, protože jsem byl v obrovské euforii. Určitě jsem ale na ten gól čekal dlouho. V posledních zápasech jsem měl šancí dost, ale neproměňoval jsem je, a to mě dost mrzelo. Jsem rád, že jsme to dnes prolomil a hlavně, že Laštůvka chytil penaltu a vyhráli jsme. Super!

Brankář Jan Laštůvka z Ostravy.

Vladimír Pryček, ČTK

Pokutový kop, který váš gólman zlikvidoval v 90. minutě, byl asi klíčovým momentem zápasu. Souhlasíte?

Rozhodně. Tu situaci, po které ho sudí zapískal, jsem moc neviděl. Vím jen, že někdo nastřelil míč našemu hráči do ruky. V té chvíli jsem si jen říkal, že to snad není možné. Když jsem ale viděl, jak se Lašty k tomu staví, věřil jsem, že to chytne. Je neskutečné, že nás zase podržel, jsme za to strašně rádi.

Zdá se, že kouč Ondřej Smetana vám rozvázal nohy, co se týká ofenzívy...

Něco na tom bude. Chce trochu jiný styl. S Jánošem to máme rozbíhat více nahoru, podporovat kluky vepředu, ať soupeře přečíslujeme. Teď už je to jen o tom, abychom střelecké příležitosti, které si vypracujeme, začali proměňovat. Na tréninku to pilujeme a já věřím, že nám to tam začne padat.

Za poslední rok jste udělal velký progres. V jednadvaceti letech jste stabilním členem základní sestavy. Jak to vnímáte?

Znamená to pro mě momentálně asi nejvíc. Zvláště, když je to v Baníku, na který jsem se jako malý chodil dívat na Bazaly, kde fandilo 15 tisíc lidí. Je to fantastický pocit, vážím si toho, užívám si to a doufám, že v dobrých výkonech budu pokračovat.

Pokukujete ještě po páté příčce, která by mohla být vstupenkou do pohárové Evropy?

Jdeme zápas od zápasu, každý chceme poctivě odpracovat a co pak bude na konci, uvidíme.

Ostravští fotbalisté (zleva) Filip Kaloč, Patrizio Stronati a Daniel Holzer oslavují brankáře Jana Laštůvku poté, co v závěru utkání v Olomouci kryl penaltu.

Vladimír Pryček, ČTK