Příbram ještě nic nevzdává

„Znovu stejný scénář jako v předchozích domácích zápasech. Do zápasu jsme nevstoupili dobře, probrali jsme se až po inkasovaném gólu. Podle mě jsme pak byli lepší, ale nedokázali jsme si vytvořit šance, byli jsme málo agresivní, z naší strany to bylo hodně upracované. Nedali jsme penaltu, na rozdíl od hostů se nám nepovedl tak jako jim trestný kop," shrnul hlavní příčiny porážky kouč domácích Jozef Valachovič.

Velký problém Příbrami je, že body z venkovních zápasů nedokáže doma potvrdit. „Ve třech domácích zápasech jsme nedali gól. Vytváříme si málo šancí, doplácíme na chyby. Neproměněná penalta je pochopitelně nepříjemná, ale rozhodně nás nesrazila. I po změně stran jsme byli aktivní, hráči moc chtěli, ale znovu jsme si nevytvořili žádnou příležitost. Chyběla nám kvalita," konstatoval.

Zbývají čtyři kola a Příbram jede v tom nadcházejícím do Plzně. „Nic nevzdáváme, na Plzeň se připravíme co nejlépe. Je to silný soupeř, má formu, ale když jsme jeli do Zlína a Karviné, také nikdo nevěřil, že bychom tam mohli vyhrát. Musíme se však zlepšit ve finální fázi a dostat se do zakončení," pravil odhodlaně Valachovič.