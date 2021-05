Našel Baník střelce? David Buchta se za místo v základu odměňuje góly

Fotbalový Baník zdá se našel gólového hráče. Vizitkou tří gólů v posledních čtyřech zápasech se aktuálně může pyšnit David Buchta. Trefil se do sítě Opavy, kde se dostal do hry až ve druhém poločase. Gól vstřelil i minulý týden v Olomouci a také doma proti Brnu. To už patřil do základní sestavy výběru Ondřeje Smetany.

Zatímco proti Opavě a Olomouci se Baník radoval z výhry, proti Brnu Buchtův gól stačil jen na remízu 1:1. „Moc šancí jsem nedostával, proto jsem za ty dva poslední zápasy, kdy jsem hrál od začátku, velmi rád. Doufám, že to tak bude pokračovat," svěřoval se 21letý útočník, který v lize zatím v sedmadvaceti zápasech vstřelil pět gólů. Z toho čtyři v aktuálním ročníku Fortuna ligy.

„Dřív, když jsem dostal šanci, se mi ty zápasy pokaždé úplně nepovedly. Občas jsem byl hlavou trochu jinde. Teď si myslím, že už je to jiné. Více si věřím, navíc je to rozdíl, když jdu hrát od začátku, než když naskočím v průběhu. Doufám, že šanci budu dostávat i nadále," přál si Buchta.

Proti Brnu se prosadil osm minut po přestávce, když skvělým napadáním donutil k chybě zkušeného stopera Dreksu a poté si sám proti brankáři Berkovcovi poradil jako ostřílený mazák. Balon zakroutil dokonale a do sítě jej poslal odrazem od tyčky. „Presoval jsem jej a cítil jsem, že by to mohl chtít přihrávat kolem mě. Odrazilo se mi to naštěstí do běhu a šel jsme sám. Hned jsem věděl, jak budu zakončovat a povedlo si mi to přesně tak, jak jsem chtěl," říkal útočník Baníku.

S remízou 1:1 nicméně Buchta spokojený nebyl. „Měli jsme plno šancí, mohli jsme to dohrát lépe. Dali jsme gól a místo toho, abychom toho využili k dalšímu tlaku, tak jsme se zbytečně zatáhli a Brno nás ke konci přehrávalo. Je to zbytečná ztráta," zalitoval Buchta.