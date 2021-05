Ztratit druhé místo? Už by nás to mrzelo, přiznává Doležal po hattricku

Nejlepší střelec Jablonce Ivan Schranz se zranil, na jedničku podtrženou ho zastoupil Martin Doležal. Na výhře nad Teplicemi 4:1 se podílel hattrickem! „Je to zásluha celého týmu. Někdy z toho tak někdo vyjde a tentokrát jsem to byl já. Za góly jsem však samozřejmě rád," říká fotbalový kanonýr, jenž svým desátým, jedenáctým a dvanáctým gólem sezony zvýšil náskok Jablonce na druhém místě už na šest bodů.

V pondělí jste oslavil 31. narozeniny, byl hattrick nejhezčím dárkem?

Už to tak neberu, však je mi 31 let... Jasně, jsem rád, že jsem hattrick vstřelil a pomohl tím týmu, ale od toho tam jsem, abych góly dával. Ale určitě mě těší, že jsme proměnil šance, které jsem měl.

Můžete je shrnout?

První gól byl po nacvičené standardce. Míč propadl, našel jsem si ho a Grigara prostřelil mezi nohy. Druhý gól jsme s Jovem (Jovovič) výborně vykombinovali, předložil mi to už před prázdnou bránu. A před třetím jsme presovali Marečka, vystihl jsem přihrávku a pak už jsem se jen snažil obstřelit gólmana.

Rozehrávku soupeře jste vystihl a dal pak gól ve třetím utkání za sebou. Zaměřujete se na to?

Chodím do toho s tím, že míč získám. Člověk nikdy neví, jestli ho bude dávat gólmanovi nebo ne, takže to člověk riskne. Teď mi to vycházelo. Ale je to zásluha celého týmu, že hráče presujeme. Jsem rád, že se Schranzíkem (Schranzem) pak góly dáváme a týmu pomáháme.

Brankář Teplic Tomáš Grigar.

Radek Petrášek, ČTK

Když jste vystihl přihrávku Marečka, se šancí jste naložil s velkým přehledem. Myslíte, že byste z takové šance vytěžil gól vloni v listopadu, kdy jste se trápil a na trefu tehdy čekal skoro rok?

Těžko říct. Bylo to z úhlu, snažil jsem se dát si míč víc od brány, abych měl ten úhel lepší. Ale moc místa tam nebylo. Čekal jsem, že mi to gólman vystihne. Ale šel na zem, naštěstí jsem ho obstřelil a spadlo to tam.

Kde se vaše podzimní trápení zlomilo a převážilo k současné formě?

Je pravda, že po zranění jsem se trápil a nebyl na tom dobře ani kondičně. Chyběla mi i herní praxe. Trvalo mi, než jsem se do toho dostal. Myslím, že mi pomohl zápas s Plzní (v prosinci 2020), kde jsem dal na začátku druhého poločasu gól a pak hned další v Karviné. Samozřejmě některé zápasy gólové nebyly, ale do šancí jsem se alespoň dostával.

A teď je i proměňujete.

Ano. Hlavně jsem rád, že hrajeme jako tým. Týká se to i gólmana, Hany (Hanuš) nás teď podržel, podal výborný výkon. V prvním poločase chytil určitě dvě tutovky. Oba stopeři hrají fantasticky, Zelí (Zelený) je možná jeden z nejlepších stoperů. Zachovává klid, umí vyvést balon, rozehrát. Funguje nám střed i kraje. Sedlo si to a jen doufám, že to bude pokračovat dál.

Dostali jste se už do pozice, že by vás ztráta druhého místa mrzela?

Samozřejmě by nás to už mrzelo. Ale musíme brát v potaz, že Sparta je silný soupeř a pořád to nemáme ve svých rukách. Uvidíme, jak bude hrát dohrávku s Plzní a v tomto kole mají zápas s Baníkem. Budeme se soustředit, abychom to dotáhli. Věřím, že je v našich silách druhé místo uhrát, ale musíme se na to připravit a bojovat až do konce.

Dal jste v této sezoně dvanáctý gól, začal jste pomýšlet na korunu pro krále střelců?

Určitě ne. Zápas se mi podařil, jsem rád, že jsem se dotáhl na nejlepší, ale nepřemýšlím nad tím. Daří se nám týmově, mně i Schranzíkov. Doufám, že jeho zranění nebude vážné a další zápas zase nastoupí a budeme hrát v útoku opět spolu. A uvidíme, jak to zvládneme.

A co Klub ligových kanonýrů, vidíte ho už někde alespoň na horizontu? V lize máte 82 gólů.

Možná na tom horizontu, ale furt je to hodně těžký. Samozřejmě, když se na metu sta gólů dostanu, budu rád. Ale nechci si to dávat do hlavy a dostávat se tak zbytečně od tlak. Hraju, jak hraju, a uvidíme, jak to dopadne.

