Kdo převezme Plzeň? Už padají první jména! A jsou to zajímavé persony

Téměř jisté je, že Viktoria cílí na trenéra bez angažmá. Bude se chtít vyhnout jeho vykoupení ze smlouvy. Konec Guľy bude totiž pro klub, který dva roky po sobě nemá příjmy z evropských pohárů, finančně náročný.

Frťala dovedl Hradce Králové do první ligy, prohlásil však, že stávající smlouvu neprodlouží. Měl plán vrátit se do Teplic, kde by se mohl stát šéfem mládežnické akademie. Plzeň je však mnohem silnější kalibr, byť už není to, co bývala.

Bude nové angažmá Michala Bílka právě v Plzni?

Vlastimil Vacek, Právo

Dalším adeptem je Michal Bílek, který naposledy vedl reprezentaci Kazachstánu. O jeho příchodu do Doosan Areny se mluvilo už dřív, námluvy však nedopadly. Alternativou je také bývalý kouč Příbrami Pavel Horváth. Někdejší vůdce zlaté plzeňské party má k majiteli Adolfu Šádkovi blízko.

Ve hře by mohl být i Vítězslav Lavička, který před několika týdny skončil ve Vratislavi. Kdo nakonec usedne na lavičku Plzně?