Vrbu nadchla síla a charakter mužstva. A teď se těší na Horviho

Dál ztrácejí na druhý Jablonec tři body. Vzhledem ke středeční dohrávce s Plzní ovšem stále mají bitvu o postup do kvalifikace Ligy mistrů ve svých rukou.

„I za stavu, který pro nás nebyl příznivý a také od fanoušků jsme slyšeli, že se jim to moc nelíbí, jsme se zvedli a dokázali zápas otočit ve svůj prospěch. V závěru jsme dvěma krásnými góly zápas rozhodli. Já jsem spokojený. Hráli jsme proti silnému soupeři, který odvedl podle mého názoru velice dobrý výkon," cení si Pavel Vrba v rozhovoru pro klubový web.

Na všech třech gólech se podílel kapitán Dočkal, který jeden poprvé po osmi měsících v lize také sám vstřelil. A byl vítězný.

„Jsem tu tři měsíce a musím říct, že Bořek patří pro mě v kabině mezi klíčové hráče. Je důležitý pro mužstvo i pro mě," poukazuje trenér.

„Dokáže mi pomoct jako lídr. Na hřišti je vidět, že dokáže mužstvo strhnout. Já ho obrovsky respektuji. Kdybyste viděli, jak mi pomáhá, tak byste to pochopili. Jsem rád, že Bořek ve Spartě je," dodává Vrba.

Jeho mužstvo teď čeká středeční dohrávka s Plzní. Viktoria přikročila k trenérské rošádě, což pro Spartu před vzájemným zápasem nemusí být zrovna příjemné.

Nedají si ani metr

„Četl jsem spekulace, ale nevím, kdo do Plzně nastupuje..." culí se Vrba.

Je veřejným tajemstvím, že Michal Bílek, Pavel Horváth a Marek Bakoš.

🎥 VRBA | „Strašně moc mě potěšila síla a charakter mužstva. Stupňovali jsme tempo a dokázali zápas otočit ve svůj prospěch. To je pro mě z dnešního utkání možná úplně to nejdůležitější.“



Trenér Sparty Pavel Vrba po výhře 3:1 nad Baníkem. #acsparta



➡️ https://t.co/CAdmYyTHfb pic.twitter.com/vNOtXG4FIR — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 9, 2021

„Já se těším na setkání s Pavlem Horváthem. Dlouho jsem ho neviděl," naznačuje kouč, že je přece jen v obraze.

Nové koště často zafunguje, má se tedy Sparta bát?

„Já mám obavy z každého utkání. Respektuji každý mančaft, každého trenéra. Samozřejmě, pro Plzeň není rozhodnutí jednoduché. Chce asi hlavě před finále poháru tým motivovat. Nevím, její vedení se tak rozhodlo a já se těším, až uvidím Bakoše a Horvátha. Před zápasem a po něm bude přátelská atmosféra. V zápase si ale nedáme ani metr," avizuje Vrba.

Viktorii dovedl ke třem titulům či dvakrát do Ligy mistrů. Čeká ho tak duel z nejemotivnějších.

„Zápasy s Plzní a Baníkem jsou pro mě trochu jiné, protože mám na ně hezké vzpomínky. Baník mě nastartoval do trenérské kariéry, prošel jsem všemi věkovými kategoriemi. Pomohl mi do velkého fotbalu a lidé, kteří tam pracovali, mi strašně moc pomohli. Vždycky ho budu brát jako klub, který je pro mě první odrazový můstek. Vždycky k němu budu mít vztah," vyznává se bývalý kouč české reprezentace.

„Plzeň už je něco jiného. Tam to bylo o mimořádných výsledcích, které se nám podařily v určitých obdobích. Zažil jsem tam poháry a několik titulů. Bylo to úžasné a rád na to vzpomínám. S Baníkem jsem to zažil taky, ale jako asistent. Oba kluby pro mě znamenají hodně," srovnává Vrba.