Křivák, lhář, chcípni! Fanoušci útočí na Plavšiče. Schytali to i Rosický a Vrba

Lhář, křivák, mrňavej chudák bez koulí a charakteru. Na hlavu fotbalového záložníka Srdjana Plavšiče padají ostré urážky poté, co vyšlo najevo, že nehodlá prodloužit smlouvu ve Spartě. Fanoušci nemohou překousnout, že se mluví o tom, že odejde k rivalovi do Slavie. Pořádně naloženo však od diskutérů dostává i sportovní manažer Letenských Tomáš Rosický, rýpance nebyl ušetřen ani kouč Pavel Vrba.

Když se nedávno v médiích objevila informace, že Srdjan Plavšič po sezoně, kdy mu skončí smlouva, odejde k rivalovi do Edenu, vyvolalo to pořádnou bouři. Sám hráč pak na sociálních sítích uvedl, že s úřadujícím mistrem nejedná a nic mu nepodepsal, což tábor letenských fans na chvíli uchlácholilo. Když ale v nedělním duelu Sparty s Baníkem Ostrava usedl „Srki" jen na tribunu, byl odchod srbského rychlíka opět na programu dne. A úterý už vše prasklo, hráč se nedohodl na Letné na nové smlouvě a bude balit. Informace rozpoutala internetové peklo. Fanoušci se předhánějí v tom, kdo Plavšičovi naloží víc.

"Chcípni ty zmrde!!! Doufám, že tě Krejčí vypne v derby jak Procházka Reyese, ty chcípáku!! Přeju smrt tobě i tvé rodině, ty děvko Slávistická!! Je mi z tebe na blití mrd.o zasraná," zaútočil na hráče nechutně na facebooku jeden z příznivců a vyvolal okamžitou reakci z letenského klubu. "Vyhrožování hráčům kteréhokoliv klubu je v moderní společnosti neakceptovatelné. Nesouhlasím s tím ani já osobně, ani klub. Žádám, aby fans Srdjanu Plavšičovi nepsali, ať je tento příběh jakýkoliv," napsal na svém twitterovém účtu Ondřej Kasík, manažer komunikace ve Spartě.

Výhrožování hráčům kteréhokoli klubu je v moderní společnosti neakceptovatelné. Nesouhlasím s tím ani já osobně, ani klub. Žádám, aby fans Srdjanu Plavsicovi nepsali, at je tento příběh jakýkoli. #stoponlineabuse pic.twitter.com/045sd0WIJj — Ondřej Kasík (@OndrejKasik) May 11, 2021

„Ať táhne, zadarmo je drahej a křivák," pálí ostře jeden z fanoušků Sparty. „Nenažranec, ať jde ten mrňavej chudák třeba..." pokračují další z příznivců z Letné, kteří nemohou rozdýchat, že hráč v rudém dresu skončí. „Sparta potřebuje srdcaře, ne přeplacené žoldáky! At táhne, nenažranec!"

Plavšičovi vyčítají, že už před časem, kdy se informace objevila, nenašel odvahu otevřeně říct, proč na Letné nechce zůstat. Místo toho dal rudému táboru naději, že zůstane. „Trenére, já Vám přííísaháááám.....Takovýchto bezcharakterních hráčů je už načase se opravdu všech zbavit. To oni pak dělají v celé Spartě zlou krev...!" píše jeden z fandů.

„Průměrný hráč, který nemá ani tolik slušnosti, aby na rovinu řekl: Končím, odcházím. Je to chlap (i když o tom velice pochybuj) bez koulí a charakteru. Tak si běž, svět se bude točit dál a SPARTA bude existovat i bez tebe," dodává další. „Je to křivák, když Vrbovi před pohárem tvrdil, že se nikam nechystá," dodává další.

Pokud opravdu hráč přesídlí k rivalovi do Edenu, dá se čekat poměrně vyostřená reakce z letenského kotle. „Plavčič bude ve Slávce výbornej. Bude se muset ukázat a bude o 30 % lepší než teď.... Ze strany vedení Sparty další nezvládnutá věc, jako se Stanciem.... Akorát se zvýší prodejnost plyšových krys, ale chyby nejsou ve hráči, ale ve vedení Sparty," míní fanoušek.

„Mně se líbí, jak slávisti jásají, že jim přijde tento charakterově skvělej hráč, který dokáže lhát do očí, jak hráčům, tak trenérům...No svůj k svému k Tvrdíkovi se hodí, tam se moc na charakter nehledí. Zářný přiklad je Sima, o kterém jasně řekl Tvrdík, že už má v hlavě přestup jinam...," uvádí další z kritiků.

Hodně početný tábor kritiků však zaměřil svůj hněv na Tomáše Rosického. „Tady se jen dokazuje, jak je Rosický špatný manažer. Sparta potřebuje začít od vrchních pozic, na cestě ke změně. Chápu, že je to ikona Sparty, ale přeci ho tam jen proto nemůžou držet," útočí na bývalého vynikajícího záložníka fanoušek. „Za tohle může sportovní ředitel. Byl bych rád, kdyby ho majitel okamžitě vyměnil. Stačí poslat SMS," dodává další z diskutérů.

„Pokud ho tam chtějí za odměnu živit, tak ať ho dají k mládeži a tu to bude motivovat, že tam mají takovou ikonu. Ale na jeho pozici musí být super manažer, do té doby nebudou sahat Slavii ani po kotníky. Bohužel," dodává. Do Rosického se nedávno opřel i bývalý stoper Sparty Tomáš Řepka a naznačil, že by měl na Letné skončit jako první.

„Jsem zvědavý, jaké posily Rosický Vrbovi v létě nakoupí. Chtělo by to vyměnit minimálně půlku základu, ale obávám se, že přijde za velké peníze jen pár dalších Hanousků nebo Trávníků a do Vánoc pak půjde i Vrba, protože v tom cirkusu chtěl dělat principála, ale nakonec z něj udělají klauna," předvídá neveselou budoucnost příznivec Sparty. „Znovu a podesáté se budu opakovat. Je to neschopnost Rosického. Ten člověk nemá na pozici generálního manažera co pohledávat," přidává se další.

Zklamaný trenér Sparty Pavel Vrba po prohraném semifinále MOL Cupu se Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

Negativa však zaznívají i z tábora mistrů z Edenu. „Jako slávista říkám, že pokud jde k nám, radost z něho nemám. Takovéto balkánské manýry a vyčůranost, kdo dá více... Ještě to jeho simulování...," uvádí k možnému přesunu hráče do Vršovic. „A Slávie koupí lháře, který přece o přestupu nejednal? A čemu se vlastně divím, takhle to v dnešním sportu funguje."

Najdou se ale tací, kteří se na Plavšiče v sešívaném dresu těší, nebo hovoří ve smířlivém tónu a mají pro přesun do jiné městské části pochopení. „Myslím, že z něj Trpiš udělá ještě větší motorku, než je teď. Jinak půjde k Turkovi, vlastně do Liberce...," uvádí. „Lze to pochopit. Myslím, že většina z nás se chová stejně, Také hledáte práci, kde vám dají víc. Navíc oni mají poměrně krátkou dobu, kdy se musí nějak zabezpečit. Až skončí, tak krom fotbalu nic neumí."

A výtku na svou adresu si ve spojení s Plavšičem mohl přečíst i kouč Sparty Pavel Vrba. „Plavšič lhal stejně jako Vrba, že neodejde do Ruska. A během týdne tam byl! Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20," jde s kůží na trh další z příznivců. Na tom, kde je pravda, se neshodnou, na odchodu Plavšiče už to ale stejně nic nezmění.