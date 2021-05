Juchám vždycky, když juchá mužstvo, slaví Vrba výhru nad svou Plzní a chce Ligu mistrů

Nejdřív v neděli jeho chlapci zdolali Baník, ve středu pak i Plzeň. Trenér Pavel Vrba v obou případech slavil vítězství nad kluby svého srdce. Poprvé vedl fotbalisty pražské Sparty proti Viktorii a po výhře 3:1 v ligové dohrávce se Letenští vyhoupli na druhé místo o skóre před Jablonec. „Naším cílem je kvalifikace o Ligu mistrů. To je mimořádná soutěž a já bych byl hrozně rád, abych ji tady na podzim zažil,“ troufá si zkušený kouč, který vydařenými strategickými tahy šlágr rozhodl.

Snímky z kabiny ukazují, jak jste po zápase slavili, vy jste dostal sprchu. Kdy jste si naposled takhle zazpíval?

Já juchám vždycky, když juchá mužstvo. Není důvod se nezapojit. Jsem rád, že to mužstvo takhle prožívá. Kdyby ne, tak by z toho neměl nikdo radost. Emoce k fotbalu patří a jsem rád, že to tak je. Hráči jdou za cílem a chtějí uspět. Vidíte po zápase, jakou mají radost, že jsme ho zvládli.

Po zápase jste nejdřív dlouho seděl na lavičce. O čem jste přemýšlel?

Určitě to pro mě nebyl obyčejný zápas. Z mého pohledu hodně emotivní. S Plzní a s Baníkem jsou zápasy pro mě víc. Jsem samozřejmě rád, že jsem Plzeň porazil. Odehrála tady dobré utkání. Ve druhém poločase jsme hráli stejný fotbal jako v prvním, akorát jsme byli odměněni góly a možná větším prostorem. Plzeň jsme uběhali, což nám potom přineslo vítězství.

Vítězný ryk ve sparťanské kabině po duelu s Plzní.

sparta.cz

Nepřekvapil vás obraz hry? Čísla potvrzují, že se hrálo praktiky na jednu branku...

Neznám přesně statistiky. Vím, co chci hrát a myslím si, že to vědí i hráči. Doufám, že příště z toho nebudou taková dramata. Pokud ale říkáte, že to bylo mimořádné, tak jsem spokojený.

Utkání jste zlomil přeskupením řad. Wiesnera jste vytáhl, dal jste na levou stranu Karabce.

Změnu rozestavení jsme chystali už v poločase. Říkal jsem hráčům, ať jsou připraveni, že k ní po deseti minutách může dojít. Výsledek byl pro nás negativní, takže jsme změny udělali a víc posílili ofenzívu. To nám pomohlo.

Bylo těžké připravit tým na změněné rozestavné soupeře?

Nebylo. Když se podíváte, jak s mužstvem pracuje Michal Bílek, tak si najdete jeho minulost a v jakém hraje rozestavení. My jsme věděli, co budou hrát a v jakém rozestavení. Michal není trenér, který by se objevil odnikud, jako trenér má svoji historii. Pracovali jsme s ní a připravovali jsme se na Plzeň tak, že jsme věděli, co budeme hrát.

Opravdu vás změna stylu Plzně nepřekvapila?

Rozhodující spíš bylo, že jsme byli agresivní, důslední, soupeře napadali. Myslím, že to byl důvod, proč neměli víc přihrávek. Hlavně naší kvalitou, že jsme jim to nedovolili.

Na obratu měli velký podíl mladí odchovanci Hložek, Karabec a Wiesner.

Hložek už je pro nás v osmnácti letech klíčový a mimořádný hráč. Má parametry hodně vysoké. Co se týká Karabce, je pravda, že nám pomáhá, kdykoliv naskočí. Také je v ofenzívě hodně důležitý. Další náš talent. Je pro mě obrovská výhoda, že jsou tu mladí hráči, kteří možná do budoucna potáhnou nejenom Spartu, ale i reprezentaci. Chci poděkovat lidem, kteří sem tyto hráče dovedli a pracovali s nimi.

Byť v omezeném počtu, pomohli vám i fanoušci, že?

Je úžasné, jak nám pomohli. Chci jim strašně poděkovat. Myslím, že fanoušci nebyli dvanáctým, ale třináctým hráčem. Obrat patří samozřejmě i jim. Na druhou stranu jsem slyšel, co se děje ohledně Plavšiče. Buďme korektní, chovejme se slušně. Buďte fanoušci Sparty. O to vás žádám já jako trenér Sparty, který chce pro Spartu udělat maximum a vy se chovejte tak, abychom byli úspěšní a ne tak, abychom měli problémy.

🎥 VRBA | „Určitě to pro mě nebyl obyčejný zápas. Byl z mého pohledu hodně emotivní. Jsem rád, že jsem Plzeň porazil.“



Trenér Sparty Pavel Vrba po výhře 3:1 nad Viktorií. #acsparta



➡️ https://t.co/oDwN6pxHMT pic.twitter.com/r5ATjRnDvP — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 12, 2021

Podala Sparta nejlepší výkon pod vaším vedením?

Nedokážu posoudit. Měli jsme i průměrné pasáže. Na druhou stranu druhý poločas z naší strany asi nejlepší opravdu byl. Když porovnáte kvalitu soupeře a soupeřů, s kterými jsme vyhrávali výrazněji a ve větší pohodě, tak spíš Sparta ukázala, jakou má obrovskou sílu, kvalitu a jakým fotbalem se chce prezentovat. Pokud tohle dokážeme, může to pro nás být obrovská vzpruha. Ukazujeme, že Sparta má silné mužstvo a doufám, že to tak bude i dál.

Sparta měla na začátku sezony problémy s penaltami. Netrnul jste při Hanckově exekuci?

Já se nedíval, nevím, kam to letělo. Slyšel jsem ale, že to byla pěkná penalta o břevno. (smích) Nemyslím si, že bychom zápas zvládli penaltou, ale herním projevem. Z naší strany vedl k penaltě a k šancím, které jsme si vytvořili. Proto jsme vyhráli 3:1.

Po delším marném úsilí jste se dotáhli na Jablonec. Může to být psychologická vzpruha?

Určitě je pro nás obrovská výhoda, že se nám podařily dva hrozně těžké zápasy s Baníkem a Plzní. Předběhli jsme Jablonec, máme lepší skóre. Musíme v posledních třech kolech uhrát víc bodů než Jablonec, to je naším úkolem. Všichni v klubu si to přejí. Naším cílem je kvalifikace o Ligu mistrů. To je mimořádná soutěž a já bych byl hrozně rád, abych ji tady na podzim zažil.