Loučení velkých person v Budějovicích: Objetí, aplaus i slzy! Z Parmy dorazil i Kucka

Fotbalisté Dynama prohráli po penaltové trefě Daníčka. „Oba kluci tu zanechali výraznou stopu. Mrzí mě, že jsme jim výsledkově nenabídli lepší rozlučku. Zasloužili by si to," povzdechl si trenér Jihočechů David Horejš po porážce 0:1. Tým z Uherského Hradiště obsadí v letošní sezoně čtvrtou příčku, která znamená návrat do evropských pohárů po osmnácti letech, ale zároveň i zápis do klubové kroniky. Hráči Slovácka slavili nejlepší umístění v samostatné historii české ligy a po závěrečném hvizdu měli velký důvod k oslavám. Zraky diváků však po utkání směřovaly především na Kladrubského s Drobným.

„Bylo jasné už od zimy, že tady skončím. Mám trochu jiné názory na fotbal než někteří lidi v klubu, což je ale normální. Ale myslím, že i nastal čas, protože nevím, co bych už klukům předal," líčil 41letý brankářský matador, jenž však ještě aktivní kariéru neuzavřel a v příští sezoně možná zakotví v Řecku nebo jiném mužstvu v Česku.

Bylo jisté, že diváci zhlédnou v neděli odpoledne hodně speciální duel. Při nástupu na trávník vytvořili fotbalisté Slovácka špalír a čekali na domácí hráče, kteří vyběhli z kabiny v různobarevných dresech klubů, v nichž Drobný působil během kariéry.

Brankář Českých Budějovic Jaroslav Drobný inkasuje gól z penalty od Guélora Kangy ze Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Následovala společná fotografie všech aktérů, aby se vzápětí zmocnily emoce Kladrubského, jenž v zápase nasadil kapitánskou pásku. Od kamaráda a bývalého sparťanského záložníka Juraje Kucky obdržel památeční dres Dynama. Od trenéra Jiřího Vlčka ho poté vyfasoval i veterán Drobný. „Když jsem viděl Vlčáka, měl jsem slzy na krajíčku," přiznal bývalý reprezentační gólman.

Zápas dochytal, naopak Kladrubský, jenž bohatou dráhu v 35 letech končí, v závěru se slzami v očích střídal. Postupně se objal se všemi spoluhráči i protihráči Kadlecem, Petrželou, Sadílkem, Šimkem a dalšími. Předal kapitánskou pásku Čavošovi a za velkého potlesku definitivně opustil zelený pažit.