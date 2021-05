Končí další borec ze zlaté plzeňské party! Kariéra byla dlouhá, je čas přenechat to mladším, řekl Rezek

S profesionálním fotbalem se symbolicky na Stínadlech nejspíš rozloučil i příbramský Jan Rezek. „Na 90 procent je to jasné. Říkal jsem to panu Starkovi, že po sezoně se rozhodnu. Možná se za týden zlomím a zkusím to, ale nyní to fakt vidím na konec." pic.twitter.com/4WDvAaVKVk