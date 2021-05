Klíčový podpis pro Spartu! Kanonýr Hložek prodloužil na Letné smlouvu

Ačkoliv je mu teprve osmnáct, už patří k tahounům týmu.

"Dohoda je taková, že tady bude působit i v další sezoně. Ale znáte to, ve fotbale se může stát spousta věcí. Všechno je otevřené. Ukazuje svou kvalitu a já bych byl rád, aby nám pomohl v kvalifikaci o Ligu mistrů a k tomu, abychom byli v příští sezoně ještě lepší než v této. Uvidíme, co se stane. Možná po mistrovství Evropy, možná později. Nedokážu říct, jak to dopadne. To po mně chcete hádání z křišťálové koule," přemítal po sobotní kanonádě s Brnem trenér Pavel Vrba.

První předpoklad je teď splněn. Adam Hložek má na Letné nově kontrakt platný až do roku 2024.

🔮✨ Adam Hložek bude svoje čáry a kouzla dál předvádět ve Spartě! 💙💛❤️ #acsparta pic.twitter.com/G64EI3wnty — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 30, 2021

„Mám radost, samozřejmě, jako každý hráč, který se Spartou podepíše smlouvu. Moje cíle zůstávají pořád stejné, chci se Spartou vyhrát titul a zabojovat o Ligu mistrů," komentuje talentovaný mladík podpis nové smlouvy v rozhovoru pro klubovou televizi.

V aktuální sezoně přišel o čtyři měsíce fotbalu kvůli zlomenině nohy, i tak se ale s patnácti brankami stal spolu se slávistou Kuchtou nejlepším střelcem ligy a zároveň je čtvrtým nejlepším asistentem ligy. Když se sečtou góly a asistence, má na svém kontě v právě skončeném ligovém ročníku 22 bodů v pouhých 19 zápasech.

🖊️ Adam Hložek prodloužil ve Spartě smlouvu do léta 2024!



😊 Ten příběh nekončí! #acsparta



➡️ https://t.co/aFRLqMuxoP pic.twitter.com/WF5sMVEPfG — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 30, 2021

„Na Spartě se čeká na titul už dlouho. Věřím, že příští sezona bude úspěšná. Chci se zlepšovat v počtu gólů i asistencí," troufá si Hložek.

Obrovský talent je držitelem několika ligových rekordů. Je například nejmladším střelcem gólu v historii (16 let a 7 měsíců), nejmladším střelcem hattricku a po této sezoně také nejmladším Králem ligových kanonýrů.

Žádný div, že nechybí v nominaci na EURO. „Strašně moc se těším, je to vysněná meta. Vrchol každého hráče. Výzvou je také kvalifikace Ligy mistrů, na Spartě už dlouho nebyla. Musíme se připravit a vydat ze sebe to nejlepší," plánuje Hložek.

Celkem má zatím na kontě 72 ligových zápasů za Spartu, ve kterých dal 25 gólů a připsal si 16 asistencí. Pravidelně se umisťuje v žebříčcích největších talentů světového fotbalu.