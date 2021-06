Kdyby Hložek neodstoupil, mohl překonat Lafatu. Přisype Plzeň do koeficientu?

Když se osmnáctiletý mladík po dlouhé pauze jen trochu rozehrál a rozstřílel, troufal si ještě zabojovat o korunu krále střelců. Čtyřmi góly za poločas posledního duelu svůj odvážný slib splnil, o žezlo se s patnácti trefami děli se slávistou Janem Kuchtou.

„Když Dočki strkal v desáté minutě balon Hložanovi, ať jde na penaltu, přišlo mi to zbytečně optimistické. Ale co se pak dělo na hřišti, viděli jste sami. Penalta, hlava, pravá, levá... Adam prostě umí dávat góly odkudkoliv a jakkoliv. Kdyby hrál i druhou půlku, nejspíš by dal ještě dva góly a překonal i Lafiho proti Jihlavě," poukazuje na mocný finiš Davida Lafaty, který v roce 2016 nasázel v posledním kole hned pět branek a korunu krále střelců získal.

„Nechci propadat nezřízenému optimismu, ale jestli nás někdo po dlouhých letech může dostat do Ligy mistrů, tak právě Hložek pod Vrbičovým vedením. Kdyby nám Hložek nechyběl 15 zápasů, mohlo být všechno jinak. Netvrdím, že bychom sešívky řízli, ale rozhodně by mezi námi nebyl rozdíl 12 bodů... Na to vezměte jed," ujišťuje Fanda.

Viktoria si pojistila pátou příčku. „Plzeň potřebovala v Opavě bod na poháry, což hravě zvládla, a ještě se na to dalo koukat. Tak se dejte šádkovci v létě do kupy, ať to není v pohárech zase ostuda jako v posledních letech. Koeficientu by bodlo, abyste do něj něco přisypali," rýpe do plzeňské konkurence.

Více už v novém videu.