Teplice dál povede trenér Kučera, k mládeži přijdou Rezek a Frťala

"Skláři" vyhráli v jarní části jen dva zápasy a bojovali takřka do konce ročníku o záchranu. Nakonec je na 15. místě dělily od sestupu čtyři body. "Chtěl bych s tímto výsledkem vyjádřit velkou nespokojenost. Zdálo se mi, že jsme v závěru nebyli schopní hrát to, na co mužstvo má. Takto jsem si boj o záchranu nepředstavoval a to, že jsme nesestoupili, bylo především díky jiným soupeřům než naší hrou. S tím je potřeba něco udělat," řekl na on-line tiskové konferenci předseda představenstva Pavel Šedlbauer.

Vedení týmu si vyžádalo důkladnou analýzu od realizačního týmu. Pozitivem bylo zapracování odchovanců do A-týmu a účast v semifinále domácího poháru. Kučera, který přišel k týmu loni v listopadu, měl ztíženou úlohu kvůli koronaviru i zranění některých hráčů. "Pozitiva nakonec převážila a představenstvo se usneslo, že trenér Kučera a jeho realizační tým bude pokračovat i v další sezoně," uvedl ředitel klubu Rudolf Řepka. "Trenér si je vědom, že postavení týmu není ideální, ale neházel bych to jen na něj. Celé mužstvo by se mělo spojit a bojovat o to, aby byly Teplice výš," doplnil sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Vedle nedávno oznámeného příchodu obránce Martina Chlumeckého z pražské Dukly by v týmu mohl pokračovat brankář Tomáš Grigar, který dostal nabídku roční smlouvy. Teplice rovněž jednají se Spartou o dvouletém hostování s opcí pro gólmana Čtvrtečku a další spolupráci s Fortelným. Končí naopak útočníci Řezníček a Vukadinovič, jimž nebyla nová smlouva nabídnuta. Hostování z Atalanty Bergamo vyprší Davidu Heidenreichovi.

Ljevakoviče by měl nahradit Jukl

"Chceme určitě držet zkušenou osu týmu, ale zároveň ji chceme doplňovat mladými a dravými hráči. Pro ně by mohly být Teplice přestupní stanice výš a my bychom je mohli zpeněžit. V této sezoně se nám podařilo zapracovat Knapíka, Radostu, Kodada a další. Jsme rádi i za příchod Jukla, který by měl nahradit Ljevakoviče," prohlásil Vachoušek.

Významné změny se proto plánují v nižších týmech. Vedle Ljevakoviče, který by měl působit v B-týmu jako hrající asistent, přijde do rezervního celku také dosavadní příbramský hráč Jan Rezek. Bývalý reprezentant by měl dělat rovněž asistenta v týmu do 19 let, který převezme Frťala, strůjce postupu Hradce Králové do nejvyšší soutěže. "Je to osobnost, která má obrovské zkušenosti a respekt. Věřím, že k nim pak budou mladí vzhlížet," uvedl Řepka. "A zároveň to ukazuje, jakou budoucnost pro nás právě mladí hráči představují," doplnil Vachoušek.

Zleva Alois Hyčka z Teplic a Marek Janečka z Karviné.

Petr Sznapka, ČTK

Cílem je přivést dalšího středního útočníka k Jakubu Marešovi nebo křídla, jež by byla schopná hrát v obraně. Vše je nicméně omezené rozpočtem, který by kvůli dopadům koronaviru a horším výsledkům mohl být ještě nižší než v minulých letech.

"Jednání s vlastníkem stále pokračují. V současné době se pohybujeme mezi 70 až 90 miliony," řekl Šedlbauer. "Sedmdesát milionů je minimální částka a na střed tabulky bychom to potřebovali zvednout o 40 až 50 milionů," dodal předseda představenstva, podle kterého se ještě zintenzivní hledání generálního partnera.