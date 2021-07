Proženou Letenští Slavii? Odejde Hložek? A proč angažoval Terminátora? Legenda Sparty u zpovědi

V posledních letech je to skoro kolorit, který vás jako sparťanského srdcaře musí bolet. Jsou slyšet velká slova, jenže na hřišti vládne Slavia...

Proto si myslím, že je lepší nic nevyhlašovat. Sice je slyšet, teď do toho jdeme, ale za chvíli má Slavia náskok a odstup už Sparta nestáhne. Myslím, že by trenér Vrba měl dostat klid na práci, aby Spartu zvedl. Je fajn, že se kluci dostali do předkola Ligy mistrů, ale za mé éry bylo druhé místo bráno jako neúspěch.

To neznělo úplně optimisticky. Co říkáte na výkony vašich následovníků z Letné v reprezentačním dresu. Spartou prošel Patrik Schick, který je jednou z hvězd EURO, na Letné pak působí Adam Hložek...

Patrik Spartou prošel, ale nakonec zvolil cestu hostování, což si myslím, že v konečném důsledku prospělo. Je to kvalitní hráč a EURO mu vyšlo náramně. A ten jeho gól z půlky? Překvapil možná sebe i gólmana. Ale bylo to cílené. Předvedl parádní ránu, technickou, razantní. Tam byla vidět genialita hráče.

A on se dostal mezi nejlepší střelce EURO. Zaslouženě?

Určitě. A tenhle super gól to jen podtrhl. Patrikovi zvedl i sebevědomí, byl na něj pak tlak, ale on ho zvládl, určitě se ukázal světu a je otázkou, zda nepřijde nějaká nabídka z ještě slavnějšího klubu.

Sparťanský talent Hložek se na hřiště tolik nedostal, ale i v jeho případě se mluví o možném přestupu. Už je čas, aby změnil působiště?

Znám se i s tátou Hložana a dobře si pamatuji, jak jsme se bavili před rokem, kdy se mluvilo o zájmu Arsenalu a dalších velkých klubů. Tehdy jsme mu s Hášou (Ivanem Haškem) říkali, že by bylo lepší, kdyby se ještě rok ukázal tady doma. Zůstal a udělal dobře. I když byl dlouho zraněný, tak byl nejlepším střelcem ligy, tedy s Kuchtou. Kdyby byl fit, dal by gólů ještě víc.

Tak to bylo před rokem, ale co letos. Na Letné prodloužil smlouvu...

To se dělá, aby byla Sparta v lepší pozici, když by se jednalo se zájemci. Je to určitě hráč na hrot, umí se uvolnit, zakončit. Myslím, že je škoda, že nedostal víc šancí na EURO, ale i tak je to pro Hložana další dobrá zkušenost. A jestli odejde, to se uvidí.

Zájem má prý třeba West Ham, v Anglii píšou, že je ve hře odstupné patnácti milionů liber. Češi mají v klubu dobrou pověst, se službami Součka i Coufala tam jsou spokojení. Dovedete si tam Hložka představit?

Těžko říct, na kolik potřebuje Sparta tyhle peníze. Asi už přišla doba, kdy by se potřeboval herně posunout do kvalitnějšího týmu. West Ham by mohla být dobrá cesta. Netuším, jak to dopadne. Jen koukám, jak zase nakupuje Slavia. Jestli si pořídí dopředu i Krmenčíka, tak bude mít v kádru pořádný přetlak.

A co váš Sigi Team? Naposledy jsem viděl, že si za vás zahrál i známý bojovník MMA Karlos Terminátor Vémola. Jak jste získali tuhle posilu?

Známe se přes jeho manažera, poznali jsme se na jedné oslavě. A i když je to slávista, tak jsme si padli do oka. Už před rokem byl na našem zápase, kdy měl čestný výkop. A teď jsme v sobotu byli na jeho narozeninách a on řekl, že si přijede zahrát. Má před zápasem, tak jsme se báli, aby se nezranil a on odehrál skoro poločas.

Jak si Terminátor vedl na fotbalovém hřišti?

Bylo vidět, že se k tomu umí postavit. Dal i jeden gól, s pomocí tyče. Další mu neuznali. To jsem měl trochu strach, aby si to nešel vyřídit s rozhodčím (směje se). Původně říkal, že by za nás chytal, ale po zranění ruky nechtěl riskovat a šel radši do útoku. Je to živel, ale super člověk. Má svoji show, kam mu občas pomáhám dostat fotbalové hosty. Fakt tam pokládá dobrý otázky, je připravený. Pro české MMA toho udělal moc, on to tady nastartoval, a i díky Karlosovi je to tady tak populární.