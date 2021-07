Kolář už zase čaruje, v létě se přitom podrobil operacím

Utáhl si řemínek na helmě a pustil se do práce. Ondřej Kolář pomohl mužstvu v jediném letním duelu hned několika těžkými zákroky. „Kluci toho hodně naběhali, mají toho hodně za sebou. V zápase bylo vidět, že tahali za kratší konec. Věřím, že teď bude čas se dát dohromady," říká gólman v rozhovoru pro klubový web.

Podstatné pro něj je, aby byl zdravotně fit. „Minulá sezona byla náročná, po ní jsem vypnul a odpočinul si od fotbalu. Podstoupil jsem nějaké menší operativní zákroky, ale teď už jsem úplně fit a už se jen připravuju, abych byl vyladěný na začátek sezony," líčí Kolář.

Liga začíná již příští víkend. „Můžu říct asi za všechny, že se těšíme. Hrajeme fotbal pro zápasy a o to víc se těšíme, že na domácích utkáních může být deset tisíc fanoušků, venku pak myslím pět tisíc, takže se těšíme na výbornou atmosféru i na zápasy samotné."

Generálka s Gliwicemi skončila 1:1. „Piast byl silný soupeř, bylo vidět, že byli připravení. Hráli zkušeně, na brejky, čekali na naši chybu. My měli chyb víc, jak jsme byli unavení, ale zvládli jsme to. Myslím, že teď už budeme velice dobře připravení do ligy," doufá brankář.

Tým nebyl během přípravy pohromadě, což může být komplikace.

„Příprava byla hodně zvláštní. Na to si ale asi musíme zvykat, protože to nebylo poprvé. Do toho přišlo EURO, kluci mají teď volno, do toho nějaký Covid, takže je to nepříjemná situace. Trenéři si s tím ale poradí," popisuje Kolář.

„Je smutné, že nejsme pohromadě, za chvíli nás čekají důležité zápasy předkola Ligy mistrů. Bylo by fajn, kdybychom byli pohromadě, ale kluci si po náročné sezoně a EURO, kde podali nadstandardní výkony, musejí po zásluze odpočinout. Ale doufám, že se brzy vrátí," dodává.