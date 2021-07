Věřím, že zase máme tým hladový po úspěchu, tvrdí kapitán olomoucké Sigmy Hubník

Jak moc se bude Sigma lišit v tom, co hrála pod koučem Radoslavem Látalem a co po vás nyní vyžaduje jeho nástupce Václav Jílek?

Samozřejmě každý trenér má své praktiky. Já věřím v to, co jsme poslední měsíc v přípravě trénovali. Snad to přeneseme do zápasů a budeme plnit pokyny. V praxi to znamená, že musíme být aktivní po celém hřišti, což by nám mělo přinášet kýžené úspěchy a hlavně body.

Jak se v sedmatřiceti cítíte před další sezónou?

Dobře. Věk je jen číslo. Nejdůležitější, a nejen pro mě, ale pro každého fotbalistu je zdraví. Od toho se vše odvíjí.

Pamatujete si, kolikátá sezóna to už pro vás bude?

Jestli se nepletu, tak devatenáctá. Někteří kluci, co tu teď v mužstvu jsou, ještě nebyli na světě, když jsem v lize začínal.

S jakými cíli do sezóny vstupujete?

Pro mě je nejdůležitější zdraví a týmový a klubový úspěch. Proto fotbal hraji. Minulá sezóna nejen pro nás, ale zejména pro fanoušky nebyla ideální. Snad v té nadcházející lidi zase budou přicházet na stadiony, a že fotbal budeme zase dělat pro ně. Cítit totiž fanoušky za zády, to je neskutečný pocit. Loni jsme hráli prakticky pořád bez nich, teď však doufám, že to v tomto směru bude už jen lepší a lepší.

Je nynější tým silnější než ten, který měl k dispozici Radoslav Látal?

Jsem přesvědčen, že ano. Kluci, co přišli, nejen fotbalově, ale i povahově zapadli velice dobře, a to je z tohoto pohledu strašně důležité. Věřím, že tady bude zase tým hladový po úspěchu, a že ho společně uděláme.

Na co si až troufáte?

Já na nic. Jsme teprve na začátku toho, jak se chceme prezentovat. Doufám však, že myšlenky a pokyny trenéra přeneseme, jak už jsem říkal do zápasů a budeme se stále posouvat dál a dál.