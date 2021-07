Nejdřív slávista, pak i sparťan. Boleslav se po Edenu zásobila také na Letné

Přišel za novou výzvou. V polovině června se zapojil do přípravy v Mladé Boleslavi pod trenérem Karlem Jarolímem, který mu dal šanci ve všech sedmi nesoutěžních zápasech. V průběhu července se Dominik Plechatý s vedením klubu dohodl na dvouletém hostování s platností do 30. června 2023.

„Ve Spartě jsem neměl takové vytížení, jak bych si představoval. Když se uzdravil Štetina, tak tam bylo v přípravě sedm stoperů, takže hostování v Boleslavi považuji za důležitý krok v kariéře. Ve hře byla i varianta, že bych pokračoval v Jablonci, ale když udělali Zeleného ze Slavie a do toho mně zavolal pan Jarolím, jehož nabídka mě příjemně překvapila, vzal jsem ji," líčí perspektivní stoper zákulisí transferu.

✍️ Stoper Dominik Plechatý prodloužil smlouvu ve Spartě do roku 2024. Následující dvě sezony stráví v Mladé Boleslavi na hostování bez opce. 🔁 #acsparta



➡️ https://t.co/TJrrZBTuYa pic.twitter.com/4cS3s0k3NK — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 22, 2021

Navzdory svému mládí nepatří v tuzemské první lize zdaleka k zelenáčům.

Oficiálně potvrzeno 📍📍📍

Dvaadvacetiletý obránce Dominik Plechatý s prvoligovými zkušenostmi z pražské Sparty a severočeského Jablonce přišel do Mladé Boleslavi na dvouleté hostování. V aktuální letní přípravě nastoupil do všech sedmi zápasů.

➡ https://t.co/iMknBGPp0v#fkmb pic.twitter.com/j2tpTQzsE3 — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) July 22, 2021

„Minulá sezona Boleslavi úplně nevyšla, jak by si představovala, ale nyní je tady mančaft nastavený na to, aby hrál první polovinu tabulky. Doufám, že budeme do pátého místa," míní Plechatý, jenž jde do sezony s osobní ambicí vybojovat si místo v základní sestavě.

„Myslím si, že mám v Boleslavi větší šanci prosadit se do sestavy než ve Spartě, a budu za Boleslav bojovat," slibuje.

Dvaadvacetiletý obránce v české lize dosud odehrál celkem 43 utkání (15 za Spartu a 28 za Jablonec) bez vstřeleného gólu.