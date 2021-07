Plzeň - Ml. Boleslav 2:1 Pohárový duel jako přes kopírák. Nejdřív dva góly, pak se Plzeň o výhru zase strachovalla

Koncem týdne zvládla Plzeň úspěšné vykročení na evropskou pohárovou scénu, tři dny na to vítězně vykročila i do nového ligového ročníku. A dokonce stejnou výhrou 2:1 a po obdobném průběhu střetnutí. V prvním půli měla v utkání s Mladou Boleslaví jasně navrch a zaslouženě vedla dvoubrankovým rozdílem, půlhodiny před koncem ovšem hosté snížili a ze zápasu se stalo drama. Pro Bílkovy svěřence ovšem i tentokrát se šťastným koncem.

Inspirace Brestem působila. Plzeň vzala první půli čtvrtečního duelu Konferenční ligy s běloruským soupeřem při vykročení do ligového podzimu jako přes kopírák a do skóre se to pochopitelně promítlo.

Jen na první gól si musela počkat o pár minut déle. Jakmile se ale Beauguel poprvé trefil poté, co se k němu míč odrazil od Káčera, dostavil se do domácích řad tolik potřebný klid, takže vzápětí přidali i druhou branku. Aktivní Beaguel u ní tentokrát asistoval, protože po jeho pokusu o nůžky už neměl Řezník ptoblém procpat balon do sítě.

Radim Řezník z Plzně se raduje z gólu.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Vedení Viktorie bylo naprosto zasloužené, protože v první půli soupeře přehrávala a měla jasně navrch. Zato projev Mladé Boleslavi byl po prázdninových rošádách víc než rozpačitý... Její hráči by vůbec nevěděli, co s hrát a s čím na Plzeň vyrukovat, takže chvílemi jen přihlíželi, jak si s nimi domácí hrají bago...

Jean-David Beauguel z Viktorie Plzeň a Marek Suchý z Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

Proto trenér Jarolím promlouval svým svěřencům o přestávce důkladně do duše, což efekt přineslo. Už pár vteřin po změně stran přeloboval Milan Škoda brankáře Hrušku, ale jeho střela skončila jen na břevně, po hodině hry se navrátilec z tureckého angažmá už ale prosadil. Ewerton si poradil s Řezníkem i Káčerem a Škoda se poprvé v mlaboleslavském dresu trefil.

Plzeň si tak přivodila podobné komplikace jako ve čtvrtek, když nechala Brest rovněž snížit a pak trnula, aby dosáhla na výhru. Mladá Boleslav se totiž hnala za vyrovnáním, jenže ani Fila, ani Dancák si na brankáře Hrušku a zformovanou domácí obranu nepřišli, takže tři body zůstaly v Plzni.