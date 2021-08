Splatí Slavia udělenou výjimku postupem přes Ferencváros? Dva dny navíc nám pomohly, tvrdí trenér

Vstříc vyšli Slavii všichni. Olomouc, vedení Ligové fotbalové asociace, celý český fotbal. V sobotním večeru nemusel trojnásobný český mistr posledních tří let proti Hanákům k ligovému duelu nastoupit, jen aby se mohl patřičně připravit na úterní odvetu třetího předkola Ligy mistrů s budapešťským Ferencvárosem. „Bylo to k užitku,“ netají Tomáš Holeš, že pět dnů nerušené přípravy na konfrontaci s Fradi jemu i celému týmu pomohlo.

„Snažili jsme se dvou dnů navíc maximálně využít," přitakává trenér Jindřich Trpišovský vědom si toho, že po zmíněné úlitbě se od jeho mužstva očekává, že dvougólové manko z prvního střetnutí u Dunaje v úterním večeru smaže a práh 3. kvalifikačního předkola Ligy mistrů překročí.

Spartě decimované zraněními se podobné výsady nedostalo, i když na podzim sehrála už o dva zápasy víc než její rival z Edenu. Plzni rovněž ne, byť její marodka by zaplnila když ne Nemocnici na kraji města, pak Ordinaci v růžové zahradě určitě. Ani jeden z klubů se ostatně o výjimku ani nepokoušel, natož aby o ni žádal.

Slavia to udělala i s odvoláním na reprezentaci, kterou její hráči celý rok táhli a i na evropském šampionátu tvořili kostru národního týmu.

„Nejsem na tom tak, jako kdybych absolvoval plnohodnotnou přípravu s přípravným zápasem k tomu. Není to ideální, postupně se však do kondiční formy dostávám. Po každém tréninku je to lepší a lepší," potvrzoval reprezentant Holeš, že i dva dny k dobru mu pomohly.

Bude mít Tomáš Holeš v odvetě s Ferencvárosem podobný důvod k radosti?

„Každý den je dobrý, aby se reprezentanti dostali do provozní teploty, ale neumím odhadnout dobu potřebnou k tomu, aby byli zase v optimálním režimu. Loni to trvalo dva měsíce, letos doufám v kratší dobu," přemýšlí slávistický kouč, jak návrat formy urychlit.

„Na seznamu však mám sedm hráčů reprezentačního kádru, kteří do odvety s Ferencvárosem nezasáhnou, v tom spočívá komplikace," postěžoval si na následky uplynulé sezony a náročného programu, kdy se přípravné období trvající obvykle čtyři a šest týdnů zkrátilo na tři.

„Před šestnácti dny byli Holeš a další reprezentanti na dovolené, teď hrajeme zápas podzimu. Přitom by potřebovali podobnou pauzu, jakou mají kluci v Anglii. V našem případě to ovšem nepřicházelo v úvahu."

Zleva trenér Slavie Jindřich Trpišovský a jeho asistent Jaroslav Köstl na tréninku před odvetným utkáním 3. předkola fotbalové Ligy mistrů Slavia Praha – Ferencváros Budapešť.

I ze sestavy, která před týdnem prohrála v Budapešti 0:2, nejspíš Trpišovskému dva tři hráči vypadnou.

„Jeden stoprocentně," narážel nejspíš na Ševčíka, který musel v prvním duelu už v průběhu první půle střídat a Slavii pak citelně chyběl. „U dvou se uvidí, ale muselo by dojít k rapidnímu zlepšení, aby nastoupili," přidal slávistický kouč, aniž by jmenoval.

I tak je optimistou, i když na evropské pohárové scéně ve vyřazovací fázi ještě nikdy nezažil, aby musel se svým týmem dohánět dvougólové manko. Ani s Libercem, natož pak se Slavií.

„Jsme ve stejné situaci, jako kdybychom v první minutě prohrávali 0:2 a museli ztrátu smazávat. Jde o velkou změnu oproti minulosti, ale odvetu hrajeme doma a věřím, že nám bouřlivá atmosféra pomůže. Musí to však být od nás komplexní výkon," spoléhá on i jeho tým na podporu Edenu, který by měl být plný.

„Delší čas na přípravu pomohl k přípravě u videa i nácviku spousty věcí na hřišti. Půjdeme do zápasu v plné síle," kvitoval Holeš odložený ligový duel s Hanáky.

Hodnocení brankáře Slavie Ondřeje Koláře po utkání předkola Ligy mistrů v Budapešti

„Mohli jsme si důkladně rozebrat první utkání, každý den se věnovat rozboru standardních situací i individuálních výkonů, zaměřit se na ofenzivu i defenzivu, nacvičovat modelové situace, které by mohl zápas přinést," pochvaloval si i Trpišovský úlitbu, které se Slavii dostalo.

V úterním večeru by měla být splacena. Výhrou o tři góly a postupem do závěrečného kvalifikačního předkola, v němž už půjde v konfrontaci s lepším týmem z dvojice Kluž – Young Boys Bern o účast v základní skupině Ligy mistrů.

Pokud by Slavia odvetu s Fradi nezvládla, čeká ji 4. předkolo Evropské ligy s horším z dvojice Dinamo Záhřeb – Legia Varšava. A samozřejmě jen pakatel v porovnání s tím, kolik peněz by přišlo na její konto, kdyby se do vysněné Ligy mistrů prodrala. Vždyť už jen pouhá účast ve skupině by pro Eden představovala 15,64 milionu eur, tedy 397,4 milionu korun.