Zamykat se v šatně rozhodčí nesmějí. Jablonec neměl kopat penaltu

Výlet Miroslava Pelty do kabiny sudích vyvolal rozruch. Proč se rozhodčí nezamknou, byl by klid, možná někoho napadne. Důvod je prostý, nemohou.

„Rozhodčí se nesmějí v šatně zamykat. V případě vstupu funkcionáře ho mohou jen vykázat a pak vše uvést do zápisu. Což v Jablonci učinili. Teď je balonek na straně LFA a její disciplinární komise, aby zhodnotila neoprávněnou osobu v kabině," vysvětluje Radek Příhoda, předseda komise rozhodčích, jež spadá pod FAČR.

Zkušenému rozhodčímu je jasné, že změnit pořádky není snadné.

Zleva Jakub Fulnek z Bohemians a Václav Pilař z Jablonce, za nimi rozhodčí Klíma.

Radek Petrášek, ČTK

„Všechno jsme zažili, není to jednoduché... Máme interní předpis, co po rozhodčích chceme. Při příjezdu na stadion mají zamířit rovnou do kabiny, ne nikam do vipu. Kafe ať si dají sami, občerstvení ať jim přinesou do kabiny. Po skončení si v kabině vyhodnotí zápas s delegáty a všichni ať společně opouštějí stadion," dává Příhoda najevo, že jakýkoliv styk s funkcionáři zainteresovaných klubů je nepřípustný.

Jeho komise trestá za duel na Střelnici z jiných důvodů. Jablonec neměl kopat penaltu, z níž vyrovnal na 1:1. Za nesprávný zásah do hry má na jedno utkání omezenou delegaci videorozhodčí Ondřej Berka, příští kolo vynechá i hlavní sudí Tomáš Klíma za chybu před následnou penaltou na opačné straně, kterou nařídil až po intervenci VAR. Na dvě utkání má zastavenou činnost čtvrtý rozhodčí Karel Hanousek, který měl zjednat pořádek u střídaček a umravnit nevhodně se chovajícího jabloneckého trenéra Petra Radu.

Pokud jde o penaltu pro Jablonec, Klíma původně správně nepískal, zmátl ho až VAR. Oba však přehlédli, že zákroku brankáře Bačkovského nejprve předcházel útočný faul domácího Pilaře.

Hlavní sudí pro změnu chyboval v nastavení. Poté, co Jablonečtí otočili stav na 2:1, fauloval ve vápně domácí Tomáš Hübschman. Klíma však nařídil penaltu, z níž hosté srovnali na konečných 2:2, až po zásahu videorozhodčího.

Rozhodčí Tomáš Klíma během utkání Slavia Praha - Baník Ostrava.

Vlastimil Vacek, Právo

„U druhého pokutového kopu bychom chtěli VAR pochválit, protože byl nařízen správně. Čekali bychom, že ho nařídí sám rozhodčí," vysvětluje člen komise rozhodčích Libor Kovařík.

Čtvrtý sudí Hanousek příliš toleroval nevhodné projevy domácího trenéra Rady. "Vyčítáme mu, že si měl zavolat rozhodčího a měli udělit druhou žlutou kartu a červenou kartu trenérovi domácích za opakované nesportovní chování," má jasno Kovařík.

Komise ještě pozastavila delegaci i dvěma sudím za utkání Hradce Králové s Libercem (1:1). Čtvrtý rozhodčí Vít Zaoral a první asistent Radim Dresler vynechají jedno kolo, protože hlavnímu Zbyňkovi Proskemu poradili, aby za ostrý faul hostujícího Filipa Havelky na Adama Vlkanovu udělil jen žlutou kartu. K vyloučení došlo ve 34. minutě až po zásahu od videa.