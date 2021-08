Csaplárův glosář: Hložku a Karabci, najděte si někoho, kdo vám řekne pravdu!

„O víkendu jsem si pustil zápas Slavie v Mladé Boleslavi. Slavia vyhrála zaslouženě, převedla spoustu hezkých akcí. Zaujal mě moc také krásný pas Matějovského na Douděru, fakt nádhera.

Měl bych jen pro Slavii pár vzkazů. První se týká činnosti v soupeřově pokutovém území. Ani ne tak šancí, jako možností jejich dotažení. Těch nedotažených brejků, které měla proti deseti domácím, těch pokažených finálních, předfinálních přihrávek... To byla katastrofa.

Vzkaz druhý? Před střetem s Legií Varšava by měli slávisté slyšet jednu věc: Vyhráli jste v Boleslavi zaslouženě, ale je dobré, abyste věděli, že faul, který pískl rozhodčí Skalákovi, který dal gól, vám s Legií nikdo nepískne. Prostě budete prohrávat nula jedna. A skluz Hromady bude jednoznačně červená karta. Nikoli jen žlutá.

Rád bych se také krátce zmínil o Spartě. A sice o dvojici jejich talentů Hložkovi s Karabcem. Dlouhodobě je sleduju. Celkově. Potom čtu články v novinách, na internetu, co se o nich píše. Musím říct, že realita je poněkud jiná. V čem? Píše se, jak jsou fantastičtí, že o ně mají zájem věhlasné kluby. Například Hložek teď s Bohemkou ve druhém poločase vyprodukoval nádhernou střelu do břevna. Ale dál nic víc. Ani Karabec nebyl příliš vidět. Předvedl teatrální pád, snažil se nafilmovat penaltu, za což měl dostat žlutou kartu.

Chtěl bych oběma vzkázat: Myslím, že talent máte. Ale osobně bych vám doporučil dvě věci. Běžte za Lukášem Julišem a Vaškem Kadlecem. A zeptejte se jich, jak to bylo s jejich kariérou, když začínali. A co jim nejvíc ublížilo. A potom, najděte si někoho, kdo vám bude říkat pravdu, jak opravdu hrajete. Říkám to proto, jelikož by byla velká škoda, abyste talent, který máte, promrhali. Protože cesta, na které jste nyní, vůbec není dobrá. Jste mladí, máte na řadu věcí právo. Ale akorát by to mělo rychle skončit.

Musím říct, že mě moc potěšil zápas Ostravy s Pardubicemi. Byl opravdu dobrý, celých devadesát minut. Díky tomu, že chtěly hrát oba týmy otevřeně. Divák se nenudil, klobouk dolů. Pardubice si to jely Baníkem rozdat. Skvělé!

Poslední věc, která mě zaujala, jsou rozhodčí. Tleskám jim, že si daleko víc začali všímat chování laviček. Tady je můj vzkaz pro trenéry a kluby: Kdy už pochopíte, že úspěch společenský je ve fotbale daleko největší, jaký můžete dosáhnout? Aby fotbal zajímal co nejvíc lidí. Jak se mají vaši hráči chovat na hřišti korektně, koncentrovat se na výkon, když na lavičkách pobíhají lidí jako utržení ze řetězu?"

Josef Csaplár