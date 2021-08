Nejdřív play off, pak sbohem! Ba Loua opouští Plzeň

Viktorka ztrácí jednoho ze svých zahraničních hráčů. Záložník Adriel Ba Loua opustí po odehrání play off Konferenční ligy Plzeň a posílí fotbalisty Lechu Poznaň. Kluby se domluvily během pondělí. Dvojzápas s CSKA Sofia tedy bude pro legionáře z Pobřeží slonoviny rozlučkou.

Podepsáno ujednáno. Přestupní sumu se obě strany rozhodly nekomentovat. Spekuluje se o částce 1,2 milionu eur (30,5 milionu korun), což z Ba Louy udělá nejdražší posilu současného lídra polské ligy.

Pětadvacetiletý záložník z Pobřeží slonoviny podstoupil během pondělka v polském klubu zdravotní testy a podepsal s ním nový kontrakt. Vejde v platnost po odvetě mezi Viktorií a CSKA Sofia. „Hráč projevil zájem odejít do zahraničí a přišla i konkrétní zajímavá nabídka, kterou jsme se rozhodli akceptovat," říká na webu Viktorie k transferu generální ředitel Adolf Šádek.

Záložník z Pobřeží slonoviny Adriel Ba Loua přestoupí po play-off Evropské konferenční ligy do @LechPoznan.



„Věřím, že nám Adriel pomůže a přispěje ke splnění cíle, kterým je jednoznačně postup do základní skupiny Konferenční ligy. To by bylo pro všechny strany nejlepší rozloučení," přeje si Šádek.

Hráč se nyní přesouvá zpět do Plzně, kde se v úterý opět plně zapojí do tréninku a bude připravený nastoupit do čtvrtečního duelu.

Adriel Ba Loua přišel do Viktorie Plzeň před rokem z Karviné. Ve viktoriánském dresu odehrál 46 zápasů, v nichž vstřelil 9 branek.