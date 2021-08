Hrozivý výsledek! Je to facka, vzdychá Necid po trojce s Pardubicemi

Sobotní nezdar těžko rozdýchával. Z hlasu Tomáše Necida bylo po souboji s Pardubicemi znát hluboké rozčarování. Jeho Bohemians sice byli vedeni v zápise o utkání jako hosté, přesto pomýšleli ve svém Ďolíčku na výhru. Místo ní však přišel tvrdý direkt. Prohra 0:3 vrátila Klokany po předešlé remíze se Spartou znovu na zem. „Ztráta bodů, hrozivý výsledek... Co na to mám říct,“ hlesl 32letý útočník.

Považujete finální skóre za ostudu?

Nula tři je dost. Nechceme takhle prohrávat a mrzí nás to. Takhle to nepůjde, musíme si to rozebrat na videu, aby se tohle příště neopakovalo. Měli jsme těžký los, hráli s dobrými týmy a ukázali jsme, že s nimi můžeme hrát. Tohle je pro nás facka.

Před poločasem jste měl za stavu 0:1 na noze vyrovnání, Markovič ale výborně zasáhl. Byl to klíčový moment zápasu?

Je to možný. Ani nevím, jak míč vlastně chytil, byl jsem na přední tyči, jenom jsem to tečoval... Byla škoda, že jsme situaci nedohráli a nesrovnali. V první půli jsme měli navrch, oni ale dali z první příležitosti gól. Celkově měli tři šance a vstřelili tři branky. Byly produktivní a potrestali nás.

Zleva brankář Hugo Jan Bačkovský z Bohemians, Mojmír Chytil z Pardubic a Daniel Köstl z Bohemians v utkání 5. kola Fortuna ligy.

Michaela Říhová, ČTK

Vyložených možností jste měli pramálo. V čem vidíte příčiny?

Nevím. Měli jsme nedotažené věci, náznaky šancí po rohách, dobré standardky, ale nedostali jsme se tam.

Je pro vás těžší, když musíte v zápase tvořit hru?

Dneska to byl zápas padesát na padesát. Věřili jsme si a chtěli vyhrát. Oni byli nebezpeční jen z brejku. My byli lepší na míči, akorát jsme to nedotáhli do finále.

Ani na pátý pokus jste neslavili výhru. Jak náročné je to na psychiku?

Těžký start pro nás. Chtěli jsme to dneska zvládnout, ale bohužel. Musíme se z toho sebrat, ponaučit se a příští zápas už vyhrát. Dva body z pěti utkání je strašně málo.