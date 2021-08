Čtyři góly z pěti střel na zlínskou branku. To je smutné, ví obránce ševců Procházka

Dostat čtyři góly na svém stadionu není asi moc příjemné, že?

Rozhodně ne. Velká škoda, že jsme opět inkasovali jako první. Dotáhnout ztrátu se nám tentokrát nepodařilo. Věděli jsme, že Olomoučtí mají šikovné záložníky i útočníky, a že těží z kolmých přihrávek za soupeřovu obranu. Dostali se k nim čtyřikrát, a třikrát z toho vstřelili gól. Naše velká chyba, že jsme si to nepohlídali, byť nás na to trenér upozorňoval.

Věřil jste po snížení na 1:2 ve druhé půli, že se vám může povést podobný obrat jako týden předtím v Karviné?

Blesklo mi to hlavou. Hned za minutu po naší první trefě jsme mohli vyrovnat. Tomáš Poznar se hnal sám na branku, ale bohužel nedal. Byla to asi vůbec největší tutovka v zápase. I my jsme měli dost šancí, ale neproměnili jsme je. V opačném případě to mohlo být hodně zajímavé utkání se spoustou gólů.

Váš brankář Rakovan, který zaskakuje za zraněného Dostála, musel být asi pořádně naštvaný, když si skoro nesáhl na míč, a čtyřikrát inkasoval...

Přesně tak. Postěžoval si, že kromě jedné střely zdálky skončily ostatní gólem. To je hrozně smutné. A bohužel se nám něco podobného přihodilo i ve druhém ligovém kole v Ostravě.

S Olomoucí jste v poločase prohrávali jen 0:1. Co jste si řekli v pauze v kabině?

Že musíme být trpěliví, a zpočátku ještě moc hru neotvírat. Jenže jsme záhy z brejku inkasovali druhý gól, jemuž podle názoru spousty našich kluků předcházela soupeřova ruka. Řešil to VAR, a pro nás byl docela šok, že branka platila. Dohánět dvougólovou ztrátu už pak bylo dost složité. S trochou štěstí se nám to ale povést mohlo.

Od 39. minuty jste hrál se žlutou kartou. Neměl jste obavy, že poté po jedné ze strkanic u postranní čáry uvidíte druhou a zápas pro vás skončí?

Ne. My jsme se snažili rychle rozehrát roh a protihráči se nám v tom snažili zabránit. Menší postrčení tam z mé strany bylo, ale sudí to vyřešil naprosto lidsky, a nevyloučil mě. Podle mého názoru správně.