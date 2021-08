Mladík bez nervů. Jen jsem si o míč houknul a věděl, že proměním, smál se jablonecký Čvančara

Opravdu si stačilo jen houknout, byl jste mezi určenými hráči?

Nebyl, ale trenér říká jasně, že kdo si věří, může jít. Vážně stačilo na Kubu jenom houknout, že si ji vezmu a Kuba mi balon dal. Takže mu může i takhle poděkovat, že mi dovolil penaltu kopnout. (usměje se)

Co kdybyste neproměnil?

Bylo by to složité, ale nepřipouštěl jsem si, že bych ji nedal. Byla by velká chyba tohle si v zápase připouštět. Jde o fotbal, hrajeme proto, abychom byli úspěšní, bavili lidi a vyhrávali. Věřil jsem si a byl stoprocentně přesvědčený, že proměním. Kdybych měl nějaké obavy a měl v hlavě, co se stane, kdybych ji nedal, asi bych moc úspěšný nebyl...

Věděl jste předem, kam zamíříte, nebo jste reagoval až na gólmana?

Na gólmana jsem vůbec nekoukal. Byl jsem předem rozhodnutý, kam ji kopnu. Jen jsem se soustředil, abych míč dobře trefil, balon měl razanci a letěl k tyči. Aby ji nechytil, kdyby náhodou vystihl směr.

Penaltu jste kopal po faulu na Martina Doležala, který na hřiště přišel až po hodině hry. Pomohla Jablonci střídání v průběhu druhého poločasu?

Určitě, Martin Doležal je střelec a když přijde na hřiště, váže na sebe dva stopery, protože je v každé situaci hodně nebezpečný, hlavně ve vápně. Mně se pod ním otevřel větší prostor a ve vápně jsme začali být nebezpečnější.

Poprvé jste slavil gól už po jedenácti minutách, ale branka neplatila pro ofsajd. Čekal jste, že ji VAR odvolá?

Abych řekl pravdu, nevěděl jsem ani, že jsem v ofsajdu byl. Míč se odrazil od tyčky, jen jsem se rychle zorientoval a doklepl ho do branky. Ale z opakovaného záběru jsem situaci ještě neviděl, ještě se na ni budu muset podívat.

Jablonec šetřil opory na čtvrteční odvetu se Žilinou a vy jste tak nastoupil od začátku. Jaké to bylo?

Super, moc si toho vážím. Jsem rád, že jsem se mohl ukázat. Doufám, že jsem splnil, co ode mě trenér očekával. Je to super pocit a snad takových bude víc.

Bylo složité nastoupit v improvizované sestavě?

Nebylo. Jsme s kluky dlouho pohromadě, trénujeme spolu a víme, co od sebe čekat. Škoda jen, že to nedopadlo vítězně, ale remíza je asi spravedlivá.

Jablonec již nevyhrál čtyři utkání v řadě. Platíte v lize daň za evropské poháry?

Je to samozřejmě náročné. Kluci mají hodně odběháno. A jde všechno o těžké zápasy. Vlastně už tři týdny jsme neměli volno a jedeme každým dnem. Nemůžeme si to však připouštět. Všechny zápasy jsou pro nás stejně důležité. V prvním utkání se Žilinou (5:1) jsme byli jednoznačně lepší a neměli jsme důvod obávat se domácího zápasu v lize. Sestava se sice hodně promíchala, ale myslím, že máme natolik kvalitní a zkušený kádr, abychom se zvládli přeorientovat z Evropy na ligu.