Slavia i Sparta měly dohrávat v přesilovce, tři sudí mají omezenou delegaci

V nedělním utkání mezi Karvinou a obhájcem titulu Slavií (3:3) v 77. minutě Daniel Stropek fauloval skluzem Tomáše Holeše. Obránce Slezanů uviděl za zákrok žlutou kartu. Videorozhodčí chybně nezasáhl. "Viděli jsme tam červenou kartu. Chceme, aby do toho VAR vstoupil a intervenoval," řekl v pondělí novinářům předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.

Co do tvrdosti se podle něj hrálo za hranou. "Na komisi jsme se shodli, že rozhodčí pustil tvrdší hru, než je nezbytně nutné. V určitých momentech měl do toho vstoupit a začít chránit zdraví hráčů. Ty momenty tam byly. Souhlasíme s tím, že to nebylo podařené utkání," uvedl Příhoda.

V sobotním zápase mezi Spartou a Českými Budějovicemi měl být v 83. minutě vyloučen hostující útočník Michal Škoda za úder loktem do obličeje domácího stopera Filipa Panáka, jenž si ze střetu odnesl viditelnou bouli. Škoda obdržel jen žlutou kartu. Letenští vyhráli 1:0.

Patrik Čavoš z Českých Budějovic (na zemi) a Michal Sáček ze Sparty Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

"Tyhle zákroky nechceme. Chceme chránit zdraví hráčů. Úmysl (v zákroku Škody) nehledám, špatně se dokazuje a nikdy si to nedovolím. Vidím, že kloub u loktu vystoupil, to je ta zbraň. Hráč je zodpovědný za svou paži ve výskoku. Chceme dát vzkaz, že takové lokty nechceme," konstatoval Příhoda.

Liberecký Koscelník dostal v 69. minutě po zhlédnutí videa od rozhodčího Dalibora Černého červenou kartu za šlápnutí na zlínského Vachtanga Čanturišviliho. "Nešlo o sklouznutí po balonu. Hráč Liberce se podle našeho názoru mohl vyhnout protihráči, a proto respektujeme a podporujeme rozhodnutí rozhodčího," prohlásil Příhoda. V ostatních utkáních 6. kola rozhodčí nechybovali.

Martin Koscelník ze Slovanu inkasuje červenou kartu.

Radek Petrášek, ČTK

S dosavadními výkony sudích je Příhoda spokojený. "Prvních šest kol úplně špatných nebylo. Chyby jsou, byly a budou. Měli jsme málo času, nastoupili jsme 30. června. Postavili jsme listiny. Tím se nevymlouváme na nic. Pracujeme s tím, co máme a hledáme nové rozhodčí, abychom zvýšili konkurenci. V globálu cítíme, že se chlapi snaží a makají na sobě," podotkl bývalý rozhodčí.