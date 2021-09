Mohli jsme rozhodnout už v první půli, tvrdí po výhře ve Zlíně spokojený kouč Klokanů

Je něco, co byste svým hráčům vytkl?

Snad jen nízkou produktivitu v prvním poločase. V pauze jsme vedli pouze 1:0, přitom zápas už jsme mohli do přestávky definitivně rozhodnout v náš prospěch. Docela dlouho jsme drželi Zlíňany ve hře. Trochu nám zatrnulo, když snížili na 1:2. Do žádných větších šancí ani závarů jsme je však potom už naštěstí nepustili. Naopak my jsme přidali třetí branku. Musím kluky pochválit za kvalitní výkon, i když jsme se nevyvarovali jedné hlušší pasáže.

Asi vás potěšilo, jak hodně byl vidět Keita. Jeden gól dal, na dalším měl podíl...

Je to tak. Je cizinec, a tak to má pochopitelně trochu složitější. Jsem rád, že se mu utkání ve Zlíně vydařilo. Navázal tak na předchozí povedený duel s Teplicemi. Přeju mu, aby mu dobrá forma vydržela co nejdéle. Cením si, že dokáže i vybojovat spoustu balonů.

Aktivní byl také další útočník Chramosta, avšak v koncovce se mu nevedlo...

Je dobře, že se do šancí aspoň dostává. A věřím, že brzy začne střílet góly i ze hry, nikoli pouze z penalt.

Ve vašich zápasech padá hodně branek...

Je to tak. Pro fanoušky je to příjemné, pro trenéry už méně.

Jak dlouho vám bude ještě chybět zraněný útočník Puškáč?

Za týden až dva by se mohl vrátit na hřiště. Je ale dobře, že kluci, kteří dostávají na hrotu šanci místo něj, ho dokážou nahradit. Těší mě, že máme kam sáhnout.

Jak to vypadá se záložníkem Bartkem, který musel nuceně opustit hřiště už ve 22. minutě?

Asi jde o svalové zranění. Uvidíme. Snad to nebude nic vážného. Kéž by to měl jen natažené.