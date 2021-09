Júsuf měl na obratu zásadní podíl, ale naplno ho ještě využívat nemůžeme, přiznal Kozel po otočce s Boleslaví

Každé vítězství se počítá, ale jak cenná je tahle výhra v situaci Liberce?

Strašně! Další porážka doma by pro nás byla nepříjemná. Soupeř odehrál hlavně první poločas kvalitně. Tahali jsme za kratší konec. V úvodu jsme dopředu ještě něco měli, ale postupem času byla Boleslav lepší. Dělala nám problém rotace, vysoká hra krajních hráčů. Dozadu jsme měli problém.

Čehož Boleslav po půlhodině hry využila.

Asi zaslouženě. Ale z mužstva jsem v poločase cítil, že jsou hráči naštvaní sami na sebe, že můžeme hrát líp, agresivněji a udělat to soupeři nepříjemnější. Jsem rád, že se z tohoto pohledu výkon ve druhém poločase zlepšil. Stále tam sice bylo dost chyb a nepřesností, ale soupeř nás už nepřehrával a ze hry jsme měli trošku víc my. Utkání jsme v závěru otočili spíš silou vůle. Jednoznačně nám pomohli střídající hráči. Do hry se pozitivně promítly i změny v rozestavení.

Trenér Liberce Luboš Kozel.

Radek Petrášek, ČTK

Věřil jste, že v současné krizi Liberce mužstvo najde sílu na obrat?

Asi bych lhal, kdybych říkal, že jsem v osmdesáté minutě za stavu 0:1 věřil, že vyhrajeme. Ale věřil jsem, že si šance vytvoříme a že jsme schopni gól dát. Měli jsme už dost ofenzivní sestavu, byli tam tři útočníci, z toho dva čerství... O to cennější výhra je. Fotbal je i o chybách. Nahrála nám i červená karta pro Skaláka. Boleslav se po vyrovnání soustředila jen na defenzivu, čehož jsme rychle dokázali využít.

Jak velký podíl měl na obratu konkrétně Júsuf Hilál?

Zásadní. Jeden gól dal a na druhý přihrál. Víme, co umí. Ale přišel ve stavu, že ho nemůžeme využívat naplno hned v úvodu. Teď byl na hraně časového úseku, který jsme mu chtěli dát. Zase nechceme, aby se z přemíry snahy nebo únavy zranil. Zátěž mu chceme stupňovat. Věříme, že po reprezentační pauze už bude připravený na daleko větší část zápasu a mužstvo s ním bude silnější. U něj je to otázka zdravotního stavu a kondiční připravenosti.

Přišel na poslední chvíli ještě s Dominikem Plechatým a Christem Tiéhim. Jak do týmu zapadli oni?

Plechy byl v minulém kole s Pardubicemi u gólu, výkon nebyl ideální. Teď už byl lepší. Máme mladé stopery (Chaluš, Plechatý) a myslím, že pro Slovan mohou být do budoucna velice perspektivní. Navíc spolu hráli v reprezentaci do 21 let. Sázíme na to. A Christ už minule ukázal svou fotbalovost, čtení hry. Je klidný na míči, má hodně zisků, navíc hraje konstruktivně. U něj je to dobré.