CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Derby mě zaujalo. Ale evropská úroveň? Tak to ani náhodou, pánové!

Téma pravidelného glosáře trenéra Josefa Csaplára je dané. A sice nedělní derby Sparty se Slavií, které po pěti letech opanovali Letenští. Co si myslí o kvalitě zápasu, co ho zaujalo a co zklamalo?

„Derby nabídlo komplexní obrázek celého českého fotbalu. Ve vší jeho kráse, se všemi jeho silnými stránkami, ale bohužel i těmi slabšími. Na Letné byla skvělá atmosféra, fanoušci ukázali, že fotbal milují. Utkání nabídlo drama od první do poslední minuty, hrálo se nahoru dolů.

Tady si neodpustím vsuvku. Slavia hrála před týdnem ligu s Hradcem, následně ve čtvrtek v Rotterdamu evropský pohár, o tři dny později nastoupila proti Spartě. Ta se představila ve Zlíně, ve čtvrtek pohár s Rangers, v neděli derby. Vzpomínáte si na šarády kolem odkládání zápasu Slavie, údajně tohle zvažovala i Sparta, zkraje sezony? Co to bylo za malost, jak to někoho mohlo napadnout? Nyní, v polovině podzimu hrají tyto týmy tři zápasy týdně, v derby jsem neviděl rozhodně únavu. Odehrálo se ve vysokém tempu.

Viděl jsem v derby dvě úchvatné věci. Signál Sparty, průniky Peška a Haraslína. A také výborné výkony brankářů. Na druhou stranu jsem viděl těžko uvěřitelný počet soubojů, neuvěřitelný počet ztracených míčů. Pro evropský fotbal neakceptovatelný počet čtyřiceti faulů, množství nevynucených ztrát. O těch pod tlakem ani nemluvě. Týmy na sebe vytvořily tempem takový tlak, pod kterým hráči nebyli schopni hrát. Dopouštěli se ohromné nekvality.

Pustil jsem si o víkendu také šlágr anglické ligy Liverpool-Manchester City. Tam prostě neexistuje, aby se pořád faulovalo. Spousta lidí řekne: Ale oni to umí, jsou to špičkoví hráči. Ale o tomhle to přece není. Psal jsem v glosářích o tomto tématu už několikrát, znovu ty věty zopakuju. Zásadní je změnit myšlení v českém fotbale. Na to potřebuju pět dnů. A nepotřebuju si vůbec pořizovat deset super hráčů. Pokud byste si je koupili a vedli je v současném myšlení, stejně z toho bude kopaná, nikoli fotbal."