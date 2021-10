Cadu selhal? Messi i Ronaldo taky nedali několik penalt, zastává se Chytil parťáka

„Messi s Ronaldem taky nedali několik penalt, nemůžeme mu nic vyčítat. Věřil si na ni," nezatracoval Chytil brazilského exekutora, jenž přízemní střelou nechal vyniknout Rakovana. Jenže Východočechy situace bolela. A hodně. „Cadu k tomu měl přistoupit zodpovědněji. On je ale kreativní... Těžko teď radit," prohlásil po remíze 0:0 trenér Pardubic Jaroslav Novotný.

Jeho parta si po změně stran vypracovala i další nadějné příležitosti, Chytil neproměnil povedený průnik, pak hlavičkoval nad. „Udělal jsem to hrozně zbrkle, mohl jsem si to v klidu dát na prsa. A při tom mém sólu jsem měl asi zavřít oči a dát větší ránu," sypal si popel na hlavu pardubický mladík, který ale podal velmi dobrý výkon a patřil k nejlepším hráčům na trávníku. „Chybělo nám dneska lepší řešení finální fáze," připomněl smutně Chytil, jenž nastoupil netradičně na křídle.

Cadu z Pardubic (vpravo) neproměnil penaltu proti Zlínu.

Michal Kamaryt, ČTK

Východočeši provedli i několik dalších korekcí v sestavě. Na kraji obrany pobíhal Kostka, v záloze se představil Šimek. Těsně před poločasem navíc stáhli ze hry Tischlera, jehož nahradil Červ. „Emilovi se nedařilo tak, jak jsme očekávali. Chtěli jsme do středu hřiště víc důrazu," vysvětloval Novotný brzké střídání.

Pardubičtí po pěti prohrách v řadě zapsali do tabulky bod a dál zůstávají na čtrnáctém místě ligové tabulky. V dalších utkáních navíc tuší šichtu. Jedou do Jablonce, poté hostí mistrovskou Slavii. „V Jablonci to není nikdy jednoduchý, bude to těžký zápas, snad tam nebude zase minus pět stupňů... Slavia třeba nemá takovou formu, ale v lize zápasy uhrává. Ale dáme do toho všechno a budeme se snažit získat co nejvíc bodů," ujišťuje Chytil.