RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia v nezvyklé situaci! Chyba, že všichni hráči nešli na děkovačku

Další klopýtnutí Slavie, výbuch Jablonce v Plzni i výhry Sparty a Slovácka na poslední chvíli. V české lize bylo zase pořádně živo. Nejvíc asi praští do očí porážka Jablonce 0:5, což by si tým, který hraje v evropských pohárech neměl dovolit. Takový debakl je ale neomluvitelný, to by se nemělo stávat. Slavia je také v situaci, na kterou není zvyklá. V Budějovicích vybojovala aspoň remízu, ale je jasné, že v Edenu řeší víc problémů, než by chtěli.

Jablonec musí bojovat na více frontách, v pohárech předvádí slušné výkony, ale v lize se projevuje, že na tak náročný program nejsou jeho hráči zvyklí. Nic podobného by se mu ale nemělo stát, i když hrál v Plzni, která je první a v laufu. Trenér Rada dal hned vědět, co si myslí. K panice ale v klubu podle mě není důvod, jsou tam zkušení hráči a trenér by měl zafungovat spíš jako psycholog. Těžko odhadovat, zda na klub nějak dopadá kauza šéfa jabloneckého klubu Pelty, v souvislosti s tím si ale myslím, že určitě není kouč Rada ohrožený a řešila by se nějak jeho pozice.

Plzeň nechala zapomenout na své výhry o gól. Je v laufu a skvěle se naladila na pohár v Boleslavi a ligový šlágr na Slavii. Jestli zápas v Edenu zvládne, psychicky poskočí o pořádný kus výš. Rivala by nechala za sebou a v boji o titul by se s ní muselo počítat o to víc.

I pro Slavii to bude moc důležitý zápas. Je v situaci, na kterou nejsou v Edenu zvyklí. Důvody, proč se nedaří, pořád opakujeme. Krátká letní pauza, řada hráčů šla do hry takřka bez přípravy, psychická únava a kumulující se zranění hlavně na defenzivních postech. Pak i logicky přijdou výpadky v organizaci hry a také zhoršené výsledky. Slavia přitom jela bez chyby dlouho a dovolím si říct, že na tohle má tak trochu právo.

Do kuchyně klubu nevidíme, ale asi všechno v pořádku není. Důkazem budiž, že všichni hráči nešli v Budějovicích na děkovačku. Přitom ji slávisté mívali po všech zápasech, po výhrách i prohrách. Útočník Kuchta to pak sice omlouval na sociálních sítích, že to byla chyba. Za všechno prý mohla frustrace z výsledku. Nespokojenost dal najevo v týdnu také šéf klubu Tvrdík na sociálních sítích, podle mě nezvolil vhodné řešení a byl to jen impulz k domněnkám, že ve Slavii všechno nešlape, jak má.

Další výhru si naopak připsala Sparta, která odehrála s Mladou Boleslaví nadprůměrný zápas. Bolka se na Letné nebála, měla šance a jediné, co ji může mrzet je, že jí nezafungovalo střílení branek. Zápas klidně mohli rozhodnout ve svůj prospěch. Nakonec vyhrála Sparta a pozítří už budou každého zajímat jen body, ne kolik šancí Boleslav zahodila.

Bohemka zlobila na Slovácku, ale odjela s prázdnou. Trenér Svědík řekl, že přijel nejlépe organizovaný soupeř do defenzívy, ale jeho svěřenci ukázali morální sílu, hráli pořád stejně strojově a nakonec tak gól dotlačili, je úplně jedno, kdy padl. Slovácko prodalo svoji sílu a má další tři body.

Zmínit se musím i o nováčkovi z Hradce. Před sezonou jsem tvrdil, že by mohl jít ve stopách Pardubic z minulé sezony a on je dokonce o bod lepší. Pořád je na místě obezřetnost a pokora, hráči toho v nejvyšší soutěži tolik neodkopali. Teplice naopak potvrdily, že nejsou v pohodě. Hra není špatná, ale všem je jasné, že trenéra Jarošíka a jeho svěřence čeká ještě spousta práce.

Všechny zápasy byly určitě zajímavé, lidí dorazilo dost a tak mi nejvíc rezonuje odložený zápas Karviné s Ostravou, díky domácím, kteří se potýkají opět s koronavirem. Prý někteří hráči nejsou naočkovaní, což mi přijde neuvěřitelné a absolutně to nedokážu pochopit. Prostě je taková situace, dělám sport ve kterém beru nemalé peníze, tak prostě musím přistoupit na určitá pravidla. Nikdo z nás si přece nepřeje hrát opět bez diváků, nebo dokonce vůbec, tak tomu nechoďme naproti..