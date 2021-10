Připomíná mi to sérii v Celje, řekl po další teplické prohře trenér Jarošík

"Kouše se mi to špatně. Nejsem trenér ani člověk, který rád prohrává. Nešel jsem sem prohrávat a nelíbí se mi to. Doufám, že to obrátíme," uvedl na tiskové konferenci Jarošík. "Měli jsme špatný vstup do zápasu, báli jsme se a dostali brzký gól. Následně jsme byli dvacet minut v útlumu a nadřeli se na vyrovnání. Tahle série se začíná podobat té v Celje. Snad to brzy otočíme a bude to jiné," řekl čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Jeho tým doplatil v severočeském derby také na oslabení. V 85. minutě viděl za stavu 1:1 červenou kartu Jan Knapík, který fauloval těsně před pokutovým územím pronikajícího Jakuba Nečase. Liberec sice následnou standardní situaci nevyužil, o pár minut později ale v početní výhodě rozhodl střídající Rondič.

Zleva Jan Knapík z Teplic a faulovaný Jakub Nečas z Liberce.

Ondřej Hájek, ČTK

"Byli jsme nejblíž k bodovému zisku, co tu jsem. Chyběly nám asi dvě minuty, což zamrzí. Knapík to ale udělal takticky dobře. Spíše jsme předtím nezachytili jednoduchý nákop soupeře. V závěru nám sice Knapík chyběl, ale byla tam také chyba při nabírání Mikuly. Dalo se tomu zabránit a hodně nás to mrzí," konstatoval Jarošík.

Někdejší hráč Liberce si také všiml, že jeho svěřenci často doplácí v obraně na náběhy soupeřů za obranu. Podobná akce vedla nejen k vyloučení Knapíka, ale i k inkasování prvního gólu ze strany Jana Matouška z druhé minuty.

"Je to těžké. Věnujeme se tomu a je vidět, že se tyhle chyby stávají i zkušenějším hráčům. U prvního gólu tam bylo podklouznutí, nenabrání hráče a smolný tečovaný gól. Něco takového nás sráží. Následně sice můžeme hrát vyrovnanou partii, ale v těchto momentech se rozhoduje. Je pravda, že se nám to opakuje. Máme přes týden na to se tomu věnovat a uvidíme, jak to bude na Spartě," prohlásil Jarošík s výhledem k dalšímu soupeři.

Zleva Imad Rondič a Matěj Chaluš z Liberce se radují z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

Proti svému bývalému klubu však bude postrádat vedle vykartovaného Knapíka také dalšího obránce a střelce jediné branky do sítě Liberce Ondřeje Mazucha, který opustil hřiště v 56. minutě na nosítkách. "Je to škoda. Na jeho návrat jsem se těšil. Potřebovali jsme zkušeného a soubojového hráče dozadu. Stihl dát gól, ale co máme zprávy, vypadá to na křižák. Je to samozřejmě velká ztráta," uznal někdejší trenér rodného Ústí nad Labem či Prostějova.

Nejistý je i start jiného beka Tomáše Vondráška, jenž do druhé půle kvůli svalovým potížím nezasáhl. "Uvidíme, ale věřím, že bychom s ním snad mohli počítat. Marodku s doktory konzultujeme, ale teď to ještě neřeším. Jsem stále plný emocí po zápase. Dáme si dva dny volno a uvidíme, kdo bude v úterý moci trénovat," dodal bývalý hráč CSKA Moskva, Chelsea, Celticu Glasgow či Zaragozy.