Střela, jak už to u mě bývá, mi nesedla. Naštěstí to tam ale spadlo, smál se střelec prvního gólu Slovácka Reinberk

Oboustranně rozháraný první poločas vůbec nenasvědčoval tomu, že byste na Hané mohli tak přesvědčivě vyhrát?

Zápas to byl těžký. Sigma na nás byla velmi dobře připravená. Presovali nás a my jsme si s tím v první půli nevěděli rady. Bylo to takové nakopávání, hodně soubojové, s minimem šancí. Po přestávce jsme se ale výrazně zlepšili, začali hrát náš fotbal a vyplynul z toho menší tlak, z něhož jsme dali vedoucí gól. Pak už jsme to měli pod kontrolou a přidali ještě dva.

Jak jste se k dostal ke střele, z níž jste se trefil? Levačka sedla, jak měla?

Máme za úkol podporovat co nejvíce útok. Do vápna letěl dlouhý aut, a nějak se to ke mně odrazilo. Čekal jsem na to na šestnáctce, snažil se míč trefit čistě, což se nepodařilo, jak to u mě bývá, ale naštěstí to tam spadlo.

V sezóně jste se gólově prosadil už po třetí, a to se vám dosud nikdy nepodařilo. Čím to?

Tím, že teď máme za sebou nějakou sérii vítězných zápasů, se všichni cítíme líp. Trenér je přísný a nabádá nás, krajní obránce, abychom hráli co nejvíce nahoře, doplňovali to tam, nahrávali a případně i stříleli. Nese to ovoce a jsem rád, že se mi dnes podařilo vstřelit gól, a že Honza Kalabiška zase na něj nahrál.

Trenér Slovácka Martin Svědík.

Dalibor Glück, ČTK

Herní styl, který pod koučem Martinem Svědíkem praktikujete, asi dost bolí?

Je to tak. Víme však, co máme natrénováno, že se to vyplácí, že soupeře přeběháme, a že z toho ke konci zápasů můžeme těžit.

Perfektně vám vycházejí i střídání...

Poslední tři zápasy byla opravdu výborná. Hodně nám to pomáhá. Dnes šel až do druhé půle znovu Rigino Cicilia, dal gól a byl zase platný.

Sigmu jste prakticky k ničemu s výjimkou standardek nepustili. Čekali jste, že to s ní vzadu budete mít tak snadné?

Připravovali jsme se na dlouhé balony, víme, že krajní hráči jim zabíhají za obranu. Až na dvě situace v první půli jsme si to pohlídali. Stejně tak standardky. Trenéři zdůrazňovali, že mohou utkání rozhodnout, nevybavuji si, že by z nich byli blízko gólu.

Momentálně jste v tabulce druzí. Máte vůbec dovoleno dívat se na ni?

Ano. V tom to není. Spíše se soustředíme v každém zápase sami na sebe a chceme vždycky vyhrát. To je to zásadní.