Malínský zkoušel lob jako Schick. Zatrnulo mi, když jsem slyšel břevno, přiznal oslavenec

„Když jsem slyšel břevno, zatrnulo mi. Při návratu do brány jsem si nebyl úplně jistý, že to jde nad. Ale stoprocentně jsem věděl, že to nejde do brány. A když to spadlo na břevno a míč se ještě odrazil před bránu, trochu mi zatrnulo. Asi šlo o nejhorší situaci," přiznal Marek Boháč. Malínského pokus však ocenil. „Kdyby to šlo do brány, asi bych snad stačil zasáhnout. Ale opravdu to trefil fantasticky. Z velké dálky, střela měla razanci a přesnost. Opravdu výborný moment."

Svůj tým výrazně podržel krátce po přestávce, kdy nejprve vyrazil střelu Pleštila. Po následném centru zase parádně zasáhl po hlavičce Čvančary.

„Po jeho hlavičce jsem měl asi nejvíc štěstí. Trefil mě do ruky z velké blízkosti. Jen jsem šel proti a snažil se dostat co nejblíže k němu, abych mu zmenšil úhel. A naštěstí mě hlavou trefil. Tenhle zákrok byl asi nejtěžší. A chvilku předtím šel Pleštil ze strany taky sám, tam jsem se snažil co nejdéle ustát a trefil mě. Jsem spokojený," usmál se Boháč. „Marek nás podržel," kvitoval Novotný.

Překonal ho tak jen Čvančara po deseti minutách hry po parádní kombinaci s Doležalem. „Ta situace mě mrzí. Čvančara to zakončil fantasticky. Trefil to přesně k tyči tam, kam měl a kam jsem už nedokázal dosáhnout. Ale celá akce se jim podařila, když mu Doležal vrátil míč patičkou. Honza Jeřábek říkal, že to měl na noze, ale projelo mu to... Samozřejmě je to škoda," litoval Boháč.

Inkasovaný gól byl pro něj tak trochu symbolický. Letos v březnu se totiž při chycení právě Čvančarovy střely, ten tehdy hostoval v Opavě, vážně zranil a dlouhé měsíce pak chyběl. Do branky se vrátil až na konci září.

„Během dlouhé pauzy jsem se cítil hodně špatně. Zranění jsem bohužel zažil celkem dost, ale musím říct, že tohle bylo po psychické stránce asi nejhorší. Jsem rád, že jsem zpátky. Doufám, že výkonnost jak moje, tak celého týmu, teď půjde nahoru. Každý týden se cítím lépe a lépe," uzavřel Boháč.