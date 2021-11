Zájem o koupi Plzně ochladl. Ligový lídr může přijít v zimě o některé opory

S prodejem fotbalové Plzně to zřejmě nebude tak hladké, jak si její majitel Adolf Šádek představoval. V průběhu posledních týdnů opakovaně uvedl, že by vstup strategického partnera do Viktorie chtěl uzavřít do konce tohoto kalendářního roku. Zájem hlavního kandidáta na převzetí momentálního ligového lídra, společnosti Genius Sports, ale zřejmě ochladl.

„Společnost Genius Sports si vyžádala delší čas na možný vstup do klubu. Vše chtějí řešit až v prvním čtvrtletí příštího roku, jejich zájem ochladl. Možná z toho nakonec nebude nic," citoval deník Sport zdroj blízký západočeskému klubu, který vede ligu o bod před Slavií.

Pro firmu s americkým kapitálem by neměl být problém za převzetí Viktorie zaplatit zhruba 13 milionů eur (přibližně 340 milionů korun). Pokud se zdroj listu nemýlí a do konce roku nebude jasno, může se Plzeň dostat v zimě do finančních problémů.

Na rozdíl od Sparty za sebou nemá mecenáše, který by léta dotoval stamilionové díry v rozpočtu vzniklé špatně fungujícím sportovním úsekem. Plzeň plní rozpočet příjmy z evropských pohárů. Stačily tři ročníky v řadě, kdy se jí poháry netýkají, a finanční polštář ze tří účastí v Lize mistrů se rozplynul.

Pokud by jednání se společností Genius Sports, která je partnerem NFL nebo basketbalové federace FIBA, zkrachovalo, musel by se objevit nový vážný zájemce. Jednání by se ale jistě protáhla daleko do roku 2022. A Šádek by zřejmě musel sáhnout v zimě k prodeji některých opor. Což jsou brankář Staněk, záložníci Šulc, Bucha a Kalvach. Kupec by se mohl najít také na nejlepšího střelce týmu Beauguela.