Rozhodčí nás v Liberci obrali o stoprocentní penaltu! zuří Klokani

„V divokém závěru nás rozhodčí poškodil. Viděl jsem penaltu po zákroku na Dostála. Bohužel podle mě se situace ani pořádně neprozkoumala, když šel míč znovu do hry za čtyři vteřiny," zlobil se kouč Bohemians Luděk Klusáček, jehož tým prohrál gólem v samotném závěru i minule na Slovácku.

„Samozřejmě to bolí. Dneska jsme nepřišli o bod, ale o tři. To je smutný. Chybou vnějších vlivů. Za mě je to faul za žlutou kartu. Pokud dostane rozhodčí trest, nám to nic neřeší. Pro nás jde o minus tři body, což je špatně," řekl kouč s tím, že cítí křivdu.

„Neberu to jako chybu hlavního rozhodčího, protože ten to má na hřišti rychlý. Ale jestli to nedokáže posoudit videorozhodčí, tak buď je v tom úmysl, nebo to neumí. A obojí je špatně," hlesl.

Hned po závěrečném hvizdu se na hráči i členové realizačního týmu kolem Radiny seběhli a spílali mu. Sudí ještě po hvizdu tasil žlutou kartu.

„Za mě už na hřišti šlo o stoprocentní penaltu, kór s videem. Matěj Chaluš čekal na vysoký balon. Já šel z pravého křídla s tím, že ho předskočím a půjdu s ním do souboje, aby míč třeba za nás propadl. A jak šel do výskoku, trefil mě loktem do obličeje. Už jsem takhle jednou zlomený nos po podobném zákroku měl. Rozhodčí asi potřebuje, abych měl takové zranění, aby písknul. Podle mě nás rozhodčí obral o penaltu. Po zápase mi řekl, že jsem si do toho naběhl, což mu video potvrdilo. Za mě to však byla stoprocentní penalta. Nevím, co jiného by už chtěli písknout," čertil se Martin Dostál.

A jak souboj viděl druhý z aktérů? „Šel jsem do výskoku, míč jsem odehrál a byl jsem přesvědčený, že jsem soupeře loktem neudeřil. Byl jsem prostě výš a Dosty tam naběhnul. Ale pak se to zkoumalo. Za tu dobu, co jsem v Liberci, se proti nám kopalo X penalt, takže mi trochu zatrnulo, ale nějak extra provinile jsem se necítil. Ale neviděl jsem to, bylo to hrozně rychlý," pověděl Matěj Chaluš.

„Někdy se rozhodnutí VAR otočí proti vám, jako v našem utkání s Ostravou, kdy jsme taky cítili trochu křivdu. Situaci jsem už viděl a myslím, že faul to není, protože Chaly je první, jde do míče a Dostál skáče metr za ním. Je menší, tak se hlavou jeho ruky dotkne. Hráč si spíš pro penaltu jde, než že by to byl faul," nabídl svůj pohled kouč domácích Luboš Kozel.