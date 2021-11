Klokan se rozplakal. Celosvětová cena míří do Ďolíčku

Zpráva, která jde do světa. Organizace FIFPro zastupuje 65 tisíc profesionálních fotbalistů ze všech koutů planety.

A teď, při slavnostním vyhlašování jejích cen v Paříži, zaznělo také jméno Patrika Le Gianga.

Vítězem FIFPro Merit Award 2021 v kategorii Player Impact se stal Patrik Le Giang

FIFPRO

Klokani mají brankáře, který nemyslí jen na fotbal. Slovenský gólman s vietnamskými kořeny si klade za cíl pozitivně ovlivňovat životy dětí, které žijí v sociálně náročném prostředí nebo se potýkají se zdravotními problémy. Založil nadaci s názvem Step by Step Foundation a nabízí různé formy pomoci.

Patrik Le Giang získal cenu @FIFPRO #Merit Award Player Impact 👏 pic.twitter.com/D2AMOdrnUC — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) November 18, 2021

Le Giang finančně podporuje děti se zdravotními problémy nebo se sportovním nadáním. Pořádá fotbalové turnaje, které mají děti inspirovat a motivovat. Vzdělává také děti v oblasti zdravého životního stylu a pomáhá s výstavbou sportovních hřišť a škol v Indonésii.

Bude inspirací i pro další hráče

Celkem již v rámci projektu Step by Step podpořil více než 500 dětí.

„Když mi zavolali a řekli, že jsem cenu získal, vlastně jsem se trochu rozplakal. Cítil jsem se vděčný už za to, že jsem byl nominován, a ještě teď nemůžu uvěřit, že je to pravda," líčí brankář své pocity.

Patrik Le Giang ovládl podium v Paříži...

FIFPRO

„Pro projekt Step by Step Foundation je to obrovský milník a přichází nový pocit odpovědnosti dostát této poctě a pozitivně ovlivnit co nejvíce životů," uvědomuje si Le Giang.

V Paříži ho doprovázela Markéta Vochoska Haindlová, předsedkyně České asociace fotbalových hráčů (ČAFH).

„Jsem hrdá na Patrika a na to, co dělá. Věřím, že je to pro něj zasloužená odměna a zároveň impuls pokračovat v započaté práci dál. Doufám navíc, že bude inspirací i pro další hráče," věří šéfka domácí asociace.