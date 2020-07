Hokejoví brankáři pomáhají. Připojil se i gólman Guidfordu Petr Čech

Do projektu Saves Help se aktuálně připojilo pětačtyřicet gólmanů. Jedním z donátorů je i vítěz fotbalové Ligy mistrů i Evropské ligy s Chelsea, čtyřnásobný vítěz Premier League a držitel rekordu anglické nejvyšší soutěže v počtu vychytaných čistých kont Petr Čech.

Devítinásobný držitel ocenění Fotbalista roku po skončení aktivní fotbalové kariéry vyměnil fotbalovou branku za hokejovou a aktuálně na britských ostrovech chytá za Guildford Phoenix, s nímž vyhrál druhou anglickou divizi. „Jako kluk jsem chtěl hrát hokej, byl ale pro nás finančně nedosažitelný, proto mě táta dal na fotbal," vzpomínal s úsměvem na tváři Čech.

„Ale k hokeji jsem stále tíhl, hrál jsem hokejbal a postupně se hokej stal i součástí mé fotbalové přípravy. Takže když jsem skončil s aktivní kariérou, nebylo překvapením, že jsem se k hokeji vrátil," popsal cestu z fotbalové do hokejové branky bývalý reprezentační fotbalový gólman.

Obdarované děti s rodiči a zakladatelem spolku Saves Help Šimonem Hrubcem (třetí zleva).

Jiří Tomaškovič

Čech měl jasno

Čech nastoupil do šesti soutěžních utkání, připsal si 128 zákroků a do projektu Saves Help přispěl téměř pěti tisíci korunami.

„Někdy na konci loňského roku mě kontaktoval Šimon (Hrubec), který tuto úžasnou charitu založil. Že když jsem se přesunul do hokejové branky, tak spadám k nim. Dlouho jsem se nerozmýšlel, protože všichni členové, co jsou v Saves Help, mají stejnou možnost přinášet nápady na okamžitou pomoc. Tahle parta funguje skvěle a jsem rád, že toho mohu být součástí," uvedl Čech.

První várku vybraných peněz z minulé sezony předal Šimon Hrubec tříleté Kláře Borutové, 13leté Kláře Čmielové, 14leté Tereze Juroszkové a 17letému Alexandru Horeličanovi v prostorách třinecké knihovny. „Strávil jsem v Třinci sedm krásných let a považuju tohle město za svůj druhý domov. Našel jsem si tady manželku, dostal se do reprezentace a cítím jako svou povinnost něco místním lidem vrátit. Proto jsem navrhl, aby část výtěžku šla tímto směrem," řekl rodák z jihočeského Vimperka.

Ohromný pocit, říká Hrubec

K obdarovaným prostřednictvím videokonference promluvil i Petr Čech. „Když se k nám z Londýna Petr připojil, uvědomil jsem si, že děláme opravdu velkou věc. A když mi následně rodiče dětí děkovali se slzami v očích, tak to byl ohromný pocit," svěřil se Hrubec.

Hokejoví brankáři mezi sebou tentokrát vybrali 397 066 korun a obnos, který dali dohromady loni v červnu, téměř zdvojnásobili. „Je to částka, kterou jsem si představoval, že by jednou taková mohla být. Ale že to bude vlastně hned po prvním roce, to jsem nečekal. Ta suma je ohromná, vybrali jsme skoro 400 tisíc a můžeme tak pomoct velké spoustě lidí. Kdyby se hrála sezona kompletní, tak bychom mohli vybrat i více. Dnes jsme předali první část peněz, další budou následovat," radoval se 29letý gólman čínského týmu v KHL Kunlunu Red Star Hrubec.