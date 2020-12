Co víc si mohla česká fotbalová reprezentace přát? Los kvalifikace o postup na světový šampionát v roce 2022 v Kataru jí přál. Pochopitelně, nejlepší celek momentálního žebříčku FIFA Belgie je ve skupině E velkým favoritem, ale ve společenství Walesu a postsovětských republik Běloruska a Estonska je druhé místo a tím účast v baráži pro Šilhavého svěřence reálné.

Los evropské kvalifikace měli v pondělním podvečeru v Curychu v rukou italský internacionál Daniele de Rossi a Nizozemec Rafael van der Vaart.

Ti poslali českou reprezentaci do skupiny E do společenství lídra vysoce favorizované Belgie a Walesu vylosovaného z druhého výkonnostního koše. Tím bylo jasné, že skupina bude pouze pětičlenná, protože Belgičané budou hrát v příštím roce Final Four Ligy národů, a tudíž potřebují říjnový kvalifikační termín volný.

Wales je pro Šilhavého tým přijatelným protivníkem nejen z výkonnostního hlediska, ale i z hlediska podmínek postupu z Ligy národů.

Přijatelným protivníkem je pochopitelně i Bělorusko, s nímž se český výběr mimochodem utkal v kvalifikaci o EURO 1996 v Anglii, o Estonsku pak nemluvě.

Skupina se mi líbí, pochvaloval si Jankto

„Dobrá skupina, líbí se mi, v níž je Belgie se svou zlatou generací jasným favoritem. Pak se uvidí, co zahrajeme my a Wales," pochvaloval si los kvalifikace český reprezentant Jakub Jankto. „Venku to bude s Belgií hodně těžké, ale myslím, že doma s ní něco uhrát můžeme."

Velice zajímavá skupina s jednoznačným favoritem, kterým je Belgie. Vyrostla tam silná generace, v žebříčku FIFA jsou na tom Belgičané nejlépe," přidával se Tomáš Vaclík. „Wales s Garethem Balem je určitě také atraktivním soupeřem. Na další protivníky jsem zvědavý, protože jsem proti nim s reprezentací ještě nikdy nehrál. Věřím, že se na kvalifikaci dobře připravíme a až začne, budeme v pohodě a ve formě, abychom v březnu dobře odstartovali."

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>

Vzhledem k politické situaci se nemohla potkat Arménie s Ázerbájdžánem, Kosovou s Bosnou a Hercegovinou, ba ani s Ruskem či Srbskem, Ukrajina nemohla figurovat v jedné skupině s Ruskem a Gibraltar se Španělskem.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám bylo deset zemí označeno za rizikové, takže v jedné skupině nemohly kupř. skončit reprezentace Islandu a Faerských ostrovů.

Dále pak byly ještě před losem brány v potaz i vzdálenosti, a především pak náročné cestování do Ázerbájdžánu, Kazachstánu a na Island.

Nakonec los promluvil takto:

Los evropské části kvalifikace MS 2022 v Kataru: Skupina A: Portugalsko, Srbsko, Irsko, Lucembursko, Ázerbájdžán. Skupina B: Španělsko, Švédsko, Řecko, Gruzie, Kosovo. Skupina C: Itálie, Švýcarsko, Severní Irsko, Bulharsko, Litva. Skupina D: Francie, Ukrajina, Finsko, Bosna a Hercegovina, Kazachstán. Skupina E: Belgie, Wales, ČR, Bělorusko, Estonsko. Skupina F: Dánsko, Rakousko, Skotsko, Izrael, Faerské ostrovy, Moldavsko. Skupina G: Nizozemsko, Turecko, Norsko, Černá Hora, Lotyšsko, Gibraltar. Skupina H: Chorvatsko, Slovensko, Rusko, Slovinsko, Kypr, Malta. Skupina I: Anglie, Polsko, Maďarsko, Albánie, Andorra, San Marino. Skupina J: Německo, Rumunsko, Island, Severní Makedonie, Arménie, Lichtenštejnsko.

Result of 2022 World Cup qualifying draw 🏆



🤔 Which European nation has the toughest group? pic.twitter.com/MnuSZ4WCT7 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) December 7, 2020

Na světový šampionát postoupí z evropské kvalifikace, do které zasáhne 55 zemí, třináct týmů. Deset vítězů jednotlivých skupin si zajistí přímý postup na šampionát, který v listopadu a prosinci 2022 uspořádá Katar.

Mužstva na druhých místech postoupí do play-off. V něm dostanou šanci ještě dva nejvýše postavení vítězové skupin v letošní Lize národů, kteří ve světové kvalifikaci neuspějí. To je příležitost i pro českou reprezentaci, která skupinu Ligy národů rovněž vyhrála.

Pořadí vítězů v Lize národů: 1. Francie, 2. Belgie, 3. Itálie, 4. Španělsko, 5. Wales, 6. Rakousko, 7. Česká republika, 8. Maďarsko, 9. Slovinsko, 10. Černá Hora, 11. Arménie, 12. Albánie, 13. Faerské ostrovy, 14. Gibraltar.

Do play off tedy postoupí dohromady dvanáct celků (deset ze druhých míst kvalifikace, dva z Ligy národů). Losem vznikne šest dvojic, které si zahrají o postup do dalšího kola. Z něj pak vzejdou zbylí tři účastníci mistrovství světa 2022. Play-off se bude hrát v březnu 2022 jen na jeden zápas, nikoliv na odvety doma-venku.

Pro světový šampionát v roce 2022 bude v Kataru k dispozici osm nových stadiónů.

Zdeněk Pavlis, Sport.cz

Kvalifikace o postup na mistrovství světa se bude hrát příští rok v březnu, září (po třech zápasech), říjnu a listopadu (po dvou utkáních).

Zahajovací zápas mistrovství světa v Kataru v roce 2022 je naplánován na 21. listopadu, finále se uskuteční 18. prosince.