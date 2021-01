Opravdu je to už dvacet let? Na vizáži Tomáše Rosického to možná poznat není, na přestupových částkách už ale ano. Odchovanec Sparty podepsal 9. ledna 2001 smlouvu s Borussií Dortmund a stal se nejdražším hráčem v historii nejvyšší německé soutěže. Přitom nestál ani patnáct milionů euro.