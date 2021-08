Když nepostoupíme, budu pod tlakem, to je jasné, říká Rada

Vyřadí Žilinu a jsou tam! Jablonec zítra ve 20:00 rozehraje první utkání play off Konferenční ligy proti slovenskému MŠK Žilina (vysílá ČT Sport). Pokud zelenobílí postoupí do vysněné hlavní fáze, do klubové kasy přiteče bonus ve výši 75 milionů korun. A tučná finanční injekce by se jabloneckému majiteli Miroslavu Peltovi náramně šikla.

„Chceme samozřejmě postoupit, a pokud se to nepodaří, budu pod tlakem, to je jasné. Los nám přihrál Žilinu a my se o to musíme poprat," uvedl kouč zelenobílých Petr Rada, jenž má před prvním střetem k dispozici kompletní mužstvo. „Zdravotní problémy se nám nyní vyhýbají, za což jsme rádi," doplnil.

Jablonec se do hlavní fáze evropské soutěže z kvalifikace ještě nikdy nedostal. V minulosti už devětkrát pohořel. „Určitě bychom to chtěli změnit. Sice jsme postoupili před třemi lety do Evropské ligy, ale ne z kvalifikace. Teď je největší šance a určitě se o ni pobijeme," slibuje záložník Jakub Považanec.

Jablonec před týdnem nestačil na Celtic Glasgow ve 3. předkole Evropské ligy (celkové skóre 2:7), nyní má šanci na reparát o level níže. „Máme opravu a budeme se snažit, abychom postoupili. Hrajeme se soupeřem, který je ve slovenské lize momentálně na druhém místě, my jsme v české desátí, takže jsou na tom asi aktuálně lépe," porovnal Rada formu.

Jaký soupeř na Severočechy čeká? „Jde o hladový tým, který drží pospolu. Hrají pohyblivý fotbal. Na jejich běhavý a důrazný styl se musíme připravit. Žádnou situaci nepodcení. Vidí stejnou šanci dostat se do skupiny jako my, takže to bude nepříjemný soupeř," zhodnotil Rada

Jablonec už v součtu s předkolem Evropské ligy se Skoty čeká pět utkání na triumf. Naposledy padl v lize v Teplicích 0:1.

„Sezonu jsme neodstartovali jako ty předcházející, ale ve fotbale se někdy nedaří vždy podle představ. Chtěli jsme bodovat hlavně doma proti Bohemians a naposledy v Teplicích, ale ligu teď musíme dát stranou a připravit se na čtvrteční osmou hodinu večer," uzavřel Rada.