Rajnochův glosář: Neuvěřitelná Plzeň! Proč takhle nehrála v Evropě? Mandouse bych nechal chytat

Po reprezentační pauze se znovu rozjela liga a opět se potvrdilo, že se na některých týmech přestávka může projevit. Vidět to bylo v utkání Plzně se Spartou. Co předvedla Viktorka bylo až neuvěřitelné. Potvrdilo se, že pro všechny hráče, lidi z klubu i pro celé město je utkání se Spartou nejvýjimečnější. Bylo vidět, jak moc chce Plzeň soupeře přejet a připomínalo mi to Viktorku v jejích nejlepších letech. Hráče jako Beauguel, Mosquera či Bucha jsem nepoznával, skvělý byl po návratu do sestavy Honza Kopic. Možná může Plzeň mrzet, že podobně nehrála v evropských pohárech, protože si myslím, že by to dopadlo jinak...

Na Plzni jsem viděl ohromnou touhu vyhrát. Možná tam pro některé kluky byla motivace vytáhnout se i před trenérem Vrbou, ukázat mu, že to pořád umějí, kluci šli vyhrát a k vidění byl parádní zápas. Hodně udělal i plný stadion, atmosféra byla skvělá. A jestli se mluví o možném prodeji klubu, nebo vstupu nějakého investora, tak mu asi i tímhle výkonem hráči ukázali, že vstoupit do klubu nemusí být špatný nápad. Plzeň se touhle výhrou určitě zase přihlásila do boje o titul.

Jediným pozitivem pro Spartu a jejího trenéra Vrbu muselo být snad to, jak jej přijali fanoušci. Zatleskal mu celý stadion, ale pro mě to nebylo zase takové překvapení. Jasně, je na lavičce největšího rivala, ale nikdy se netajil dobrými vztahy s Viktorkou a v Plzni na to nezapomněli. Na co naopak nemůže zapomenout Sparta, je to, že v Plzni nevyhrála už deset let. Když to dokázala naposledy, to si Adam Hložek ještě chystal penál do třetí třídy. Musím přiznat, že jsem čekal, že Sparta ten zápas neprohraje.

Plzeňský Jean-David Beauguel oslavuje gól vstřelený Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Hodně mě bavil i zápas Slavie se Slováckem. Do branky domácích se i kvůli zranění Ondřeje Koláře postavil Aleš Mandous. Počkal si na svoji šanci a všem ukázal, že nemusí mít v Edenu strach, když nebude Kolář k dispozici. Za mě by měl Mandous v brance zůstat a jsem zvědavý, jak tuhle otázku v Edenu vyřeší. Kolář je pořád skvělý brankář.

Za pozornost určitě stála celá sestava Slavie. Trenér Trpišovský tam postavil devět jiných hráčů než v předchozím utkání v Karviné. Slavia začala v obrovském tempu a pomohlo jí, že dala brzy gól. Zase se trefil sedmnáctiletý Samek, který měl hodně výrazných třicet minut. Klobouk dolů před ním, má budoucnost. Líbí se mi jeho přehled na hřišti, v tomhle ohledu si počíná jako zkušený matador. Když Slovácko ale změnilo rozestavení a do zálohy se vysunul Daníček, hra se vyrovnala a už nebyl tolik vidět. Ale bylo jasné, že Slavia nemůže v takovém tempu zvládnout odehrát celý zápas, hráči naběhali neuvěřitelná čísla.

Slovácko se postupem času začalo zvedat, jenže Jindra Trpišovský pak rozbil jeho tlak střídáním, kdy do hry poslal obrovskou kvalitu. I tak ale nakonec Slovácko sahalo po bodu, jenže proměnilo jen jednu šanci, několik dalších v bráně neskončilo, a proto odjelo bez bodu. Slavia tak protáhla sérii neporazitelnosti na 52 utkání, což je úžasné číslo.

Parádní utkání odehrály Mladá Boleslav s Olomoucí. Zápas hraný nahoru dolů nabídl skvělou ofenzivní partii, padlo šest gólů, bylo to zajímavé až do úplného konce. A to se ještě do hry nedostal Václav Kadlec, který nachystal zajímavý comeback. Hrál za rezervu, ale hned se zranil. Přeju mu, aby se návrat povedl, a jsem zvědavý, jak mu to pod trenérem Jarolímem půjde.

Pozor taky na Baník Ostrava. Vyhrál v Teplicích a po facce na Slavii se opět nenápadně zvedá a má potenciál udělat v lize nějaký dobrý výsledek při jeho stoletém výročí, které v minulém týdnu odstartovalo v centru Ostravy. A Baník je odhodlaný udělat městu opět radost...