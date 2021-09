Domácí šlágr podzimu se blíží. Užijeme si parádní večer, slibuje Šilhavý

Zápas proti Walesu bude v pátek 8. října od 20:45 hostit Sinobo Stadium v Praze (domácí stadion Slavie). Ve hře bude druhé místo v kvalifikační skupině, které zaručuje účast v březnové baráži o postup na mistrovství světa 2022. Český tým hrál na světovém šampionátu naposledy v roce 2006. K dobru má ještě cestu do baráže díky žebříčku vítězů skupin Ligy národů.

„Fotbal se snad pomalu vrací do normálu. Třeba i tím, že se na stadion vrátili fanoušci. Byl bych moc rád, kdyby nás v Edenu podpořilo proti Walesu co nejvíc diváků. I pro ně platí, že vrátit se k fotbalu má smysl. Za reprezentaci můžu slíbit, že uděláme všechno pro to, aby si fanoušci zápas užili a společně jsme strávili parádní fotbalový večer," říká reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Internetový předprodej probíhá na webu vstupenkyfotbal.cz a lístky jsou k dostání ve třech kategoriích za 390, 590 a 790 korun. Vozíčkáři mohou objednávat lístky na e-mailu vstupenky@fotbal.cz.

Prodej startuje v několika vlnách: 1. vlna: placení členové Fanklubu (do 23. 9. s 10% slevou) 2. vlna od čtvrtka 23. září 12:00: všichni členové Fanklubu 3. vlna od pondělí 27. září 10:00: všichni fanoušci

Fanoušci si musejí při nákupu vybrat, jakým potvrzením o bezinfekčnosti se při vstupu na stadion prokážou, a to jedním z těchto způsobů (prokazování se netýká dětí do šesti let věku):

• PCR test maximálně sedm dnů starý / antigenní test maximálně 72 hodin starý

• certifikát o dokončeném očkování / potvrzení o prodělané nemoci covid-19 (max. 180 dnů)

Fotbalová asociace České republiky připravuje bohatý doprovodný program. Kdo si koupí vstupenku, může vyhrát jednu z patnácti podepsaných Panini EURO 2020 maxi stickers. Čas před zápasem si budou moci fanoušci užít ve fanzóně, kde bude probíhat například autogramiáda současných a bývalých reprezentantů. A po utkání se kdokoliv bude moci zúčastnit charitativní dražby hraných a podepsaných dresů, jejíž výtěžek pomůže Nadačnímu fondu Kapka naděje.