Pikantní duel bez odvety! Kúdela i jeho rival, který v Británii způsobil radost, jsou mimo hru

Na první vzájemný souboj Česka s Walesem v bitvě o Katar došlo pouhých dvanáct dnů poté, co Ondřej Kúdela údajně rasisticky urážel Glena Kamaru z Glasgow Rangers při utkání Evropské ligy. Do konce zápasu národních týmů zbývalo pět minut, když Bale na půlící čáře před výskokem na vysoký balon pohledem zkontroloval, kdo s ním jde do souboje a následně protihráče loktem udeřil. „Jasná červená," shodli se tehdy experti.

K úžasu všech ale rozhodčí Balea nepotrestal, britská média zákrok schvalovala a komentátor televize Sky dokonce prohlásil: „Jsem si jistý, že ve fotbalovém prostředí se najdou lidé, kteří se nebudou zlobit, že Kúdela dostal úder do obličeje."

Kúdela měl kontuzi nosu, vysoké horečky a od lékařů dostal antibiotika. Asi jen zlomek fanoušků si nedával souboj do kontextu s děním při utkání Slavie v Evropské lize. „Kampaň, kterou rozjeli Rangers, je špatná. Prohlubuje nenávist mezi hráči, fanoušky, kluby a je to špatně pro fotbal," prohlásil Vladimír Šmicer, bývalý excelentní útočník.

Zranění vystavila stopku

Než se Kúdela stačil vzpamatovat, dostal od UEFA trest na 10 zápasů a přišel o mistrovství Evropy, kde naopak s Walesem až do osmifinále prošel Gareth Bale. Útočník Walesu následně zazářil při kvalifikaci proti Bělorusku, které sestřelil hattrickem. V Praze měl nastoupit ke stému utkání za národní tým. A protože trest už si odpykal i Kúdela hrající v úvodu podzimu ve skvělé formě, vzájemné souboje měly být ozdobou pátečního duelu.

Jenže Kúdela má zraněný kotník, Bale stehenní sval. Na „odvetný souboj" tak už zřejmě nikdy nedojde. Dvaatřicetiletý rodák z Cardiffu momentálně hostující z Realu v Tottenhamu totiž oznámil, že po probíhající sezoně ukončí kariéru.

Na klubové scéně se tak odveta zcela jistě neuskuteční. Jedinou alternativou je, že Česko i Wales postoupí na mistrovství světa do Kataru. Šampionát totiž Balea láká. Pak by si kariéru ještě o šest měsíců prodloužil. A pokud by byl los šampionátu přívětivý, mohlo by dojít na vyřizování účtů.