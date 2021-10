Bizarní moment! Portugalci spustili takovou kanonádu, že to ani časomíra nezvládla

Tenhle zápas si portugalští fotbalisté do 21 let pořádně užili. Ve druhém svém kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy naprosto zdecimovali Lichtenštejnsko 11:0 a dvouciferný výsledek nezaskočil jen diváky, nýbrž i elektronickou výsledkovou tabuli, která si s ním nevěděla rady.

Portugalsko před měsícem v prvním kvalifikačním zápase porazilo nejtěsnějším možným rozdílem 1:0 Bělorusko. Lichtenštejnsko za sebou mělo už tři kvalifikační zápasy a v každém z nich obdrželo pět a více branek. Celkové skóre po třech utkáních bylo velmi nelichotivé - 0:17.

Bilanci si mladí Lichtenštejni nevylepšili ani proti Portugalcům. Ti jim totiž za poločas dokázali nastřílet hned devět branek! Kanonádu spustil v 5. minutě Tavares, ve 25. minutě dokončil svůj hattrick Ramos a zvyšoval už na 6:0.

Rozhození knížecí mladíci nevěděli, která bije a Portugalci pokračovali ve střeleckých hodech. Ve 39. minutě na 8:0 zvyšoval svým čtvrtým gólem v utkání rozjetý Ramos, o pět minut později se podruhé v zápase prosadil Silva.

Druhý poločas už byl poklidnější, Portugalci se prosadili znovu „až" v 63. minutě, kdy rozloženým soupeřům zasadili desátou ránu. To ovšem nečekala ani výsledková tabule. Dvouciferné číslo prostě nebylo k mání.

Pořadatelé si ale dokázali poradit. Na tabuli rozsvítili výsledek 0:0 a před nulu u Portugalců nalepili páskou jedničku. Portugalští mladíci se do konce zápasu prosadili ještě jednou a díky vítězství 11:0 se posunuli na druhou příčku v kvalifikační skupině o postup na ME hráčů do 21 let.